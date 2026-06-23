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День молодежи и выпускные: введут ли в Крыму запрет на продажу алкоголя
День молодежи и выпускные: введут ли в Крыму запрет на продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 23.06.2026
День молодежи и выпускные: введут ли в Крыму запрет на продажу алкоголя
В более чем 40 регионах России будет действовать запрет на продажу алкоголя 27 июня – в День молодежи и день проведения школьных выпускных вечеров. Республика... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T11:51
2026-06-23T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В более чем 40 регионах России будет действовать запрет на продажу алкоголя 27 июня – в День молодежи и день проведения школьных выпускных вечеров. Республика Крым не вошла в число таких регионов, а вот в Севастополе ограничения действовать будут.Как сообщили РИА Новости Крым в региональном минпромторге, на 27 июня дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции не предусмотрено.По информации РИА Новости, в число российских регионов, где 27 июня не будут продавать спиртное, вошли Севастополь, Запорожская и Херсонская области, Луганская Народная Республика. В ДНР установлен запрет на розничную реализацию алкоголя в день выпускных вечеров, в том числе 27 июня.Отмечается, что ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов или иных подзаконных актов региональных властей.В 2026 году празднование Дня молодежи в последнюю субботу первого летнего месяца приходится на 27 июня. Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам провести выпускные также 27 июня.Ранее сообщалось, что в Крыму не зафиксировано ни одного случая отравления спиртсодержащими напитками среди детей за прошлый год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стало больше отравлений среди пьющих женщинЗа прошлый год нет случаев отравления детей алкоголем - наркологВ России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, алкоголь, общество, минпромторг рк, новости крыма
День молодежи и выпускные: введут ли в Крыму запрет на продажу алкоголя
В Крыму не будут вводить запрет на продажу алкоголя в День молодежи и выпускные вечера
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В более чем 40 регионах России будет действовать запрет на продажу алкоголя 27 июня – в День молодежи и день проведения школьных выпускных вечеров. Республика Крым не вошла в число таких регионов, а вот в Севастополе ограничения действовать будут.
Как сообщили РИА Новости Крым
в региональном минпромторге, на 27 июня дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции не предусмотрено.
"Действуем согласно законодательству, в частности, закону Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 3-ЗРК/2014 "О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений их реализации на территории Республики Крым", - отметили в министерстве.
По информации РИА Новости, в число российских регионов, где 27 июня не будут продавать спиртное, вошли Севастополь, Запорожская и Херсонская области, Луганская Народная Республика. В ДНР установлен запрет на розничную реализацию алкоголя в день выпускных вечеров, в том числе 27 июня.
Отмечается, что ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов или иных подзаконных актов региональных властей.
В 2026 году празднование Дня молодежи в последнюю субботу первого летнего месяца приходится на 27 июня. Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам провести выпускные также 27 июня.
Ранее сообщалось
, что в Крыму не зафиксировано ни одного случая отравления спиртсодержащими напитками среди детей за прошлый год.
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