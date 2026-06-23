https://crimea.ria.ru/20260623/den-molodezhi-i-vypusknye-vvedut-li-v-krymu-zapret-na-prodazhu-alkogolya-1157091521.html

День молодежи и выпускные: введут ли в Крыму запрет на продажу алкоголя

День молодежи и выпускные: введут ли в Крыму запрет на продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 23.06.2026

День молодежи и выпускные: введут ли в Крыму запрет на продажу алкоголя

В более чем 40 регионах России будет действовать запрет на продажу алкоголя 27 июня – в День молодежи и день проведения школьных выпускных вечеров. Республика... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T11:51

2026-06-23T11:51

2026-06-23T11:51

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севастополь

алкоголь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В более чем 40 регионах России будет действовать запрет на продажу алкоголя 27 июня – в День молодежи и день проведения школьных выпускных вечеров. Республика Крым не вошла в число таких регионов, а вот в Севастополе ограничения действовать будут.Как сообщили РИА Новости Крым в региональном минпромторге, на 27 июня дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции не предусмотрено.По информации РИА Новости, в число российских регионов, где 27 июня не будут продавать спиртное, вошли Севастополь, Запорожская и Херсонская области, Луганская Народная Республика. В ДНР установлен запрет на розничную реализацию алкоголя в день выпускных вечеров, в том числе 27 июня.Отмечается, что ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов или иных подзаконных актов региональных властей.В 2026 году празднование Дня молодежи в последнюю субботу первого летнего месяца приходится на 27 июня. Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам провести выпускные также 27 июня.Ранее сообщалось, что в Крыму не зафиксировано ни одного случая отравления спиртсодержащими напитками среди детей за прошлый год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стало больше отравлений среди пьющих женщинЗа прошлый год нет случаев отравления детей алкоголем - наркологВ России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде

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2026

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