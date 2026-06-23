https://crimea.ria.ru/20260623/defitsit-topliva-v-krymu-novak-dolozhil-putinu-o-putyakh-resheniya-problemy-1157110334.html

Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы

Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы

Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T18:10

2026-06-23T18:10

2026-06-23T18:10

александр новак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Как уточнил зампредседателя правительства, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматривается введение полного запрета на экспорт дизельного топлива.По словам Новака, федеральные власти совместно с РЖД и регионами в ежедневном режиме решают логистические вопросы поставок топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на АЗС и при необходимости принимает меры, добавил вице-премьер.Он указал, что вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по обеспечению внутреннего рынка топливом. Они максимально увеличили объемы производства и поставки в регионы.По его словам, правительство сегодня задействует резервы, которые раньше не использовались, стимулирует увеличение поставок дополнительных объемов топлива на внутренний рынок. В этой связи подготовлены изменения в налоговое законодательство, которые в ближайшие дни будут рассмотрены и приняты.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топливаЧерез Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машинуВ разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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