Рейтинг@Mail.ru
Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260623/defitsit-topliva-v-krymu-novak-dolozhil-putinu-o-putyakh-resheniya-problemy-1157110334.html
Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы
Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы
Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T18:10
2026-06-23T18:10
александр новак
топливо
новости
новости крыма
транспорт
новости севастополя
севастополь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb28ba6c5f50d506946a0da86bc7781d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Как уточнил зампредседателя правительства, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматривается введение полного запрета на экспорт дизельного топлива.По словам Новака, федеральные власти совместно с РЖД и регионами в ежедневном режиме решают логистические вопросы поставок топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на АЗС и при необходимости принимает меры, добавил вице-премьер.Он указал, что вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по обеспечению внутреннего рынка топливом. Они максимально увеличили объемы производства и поставки в регионы.По его словам, правительство сегодня задействует резервы, которые раньше не использовались, стимулирует увеличение поставок дополнительных объемов топлива на внутренний рынок. В этой связи подготовлены изменения в налоговое законодательство, которые в ближайшие дни будут рассмотрены и приняты.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топливаЧерез Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машинуВ разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6d6d41e4480ad131a8d3334b6fae95eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр новак, топливо, новости, новости крыма, транспорт, новости севастополя, севастополь
Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы

Все нефтезаводы России максимально увеличили мощности производства – Новак

18:10 23.06.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Она (ситуация на топливном рынке – ред.) действительно непростая, но контролируемая. По Вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты… Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам", – сказал Новак.
Как уточнил зампредседателя правительства, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматривается введение полного запрета на экспорт дизельного топлива.
"Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки", – отметил он.
По словам Новака, федеральные власти совместно с РЖД и регионами в ежедневном режиме решают логистические вопросы поставок топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на АЗС и при необходимости принимает меры, добавил вице-премьер.
Он указал, что вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по обеспечению внутреннего рынка топливом. Они максимально увеличили объемы производства и поставки в регионы.
По его словам, правительство сегодня задействует резервы, которые раньше не использовались, стимулирует увеличение поставок дополнительных объемов топлива на внутренний рынок. В этой связи подготовлены изменения в налоговое законодательство, которые в ближайшие дни будут рассмотрены и приняты.
С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топлива
Через Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машину
В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина
 
Александр НовакТопливоНовостиНовости КрымаТранспортНовости СевастополяСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31Трехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростовской области
19:10Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина
18:48Уникальный и научный: 215 лет Никитскому ботаническому саду
18:28Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней
18:10Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы
17:55Защита транспортного сообщения с Крымом: какие меры принимаются
17:47Два поезда крымского направления отправятся из Керчи раньше графика
17:28Выпускники-медики сами смогут выбрать учреждения для работы с наставником
17:12Российские вузы перейдут на новую модель образования за три года
16:54Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин
16:28Кредитные каникулы – в России принят новый закон для семей с детьми
16:18Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:07В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
15:57Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:53На рынке Симферополя продавали просроченное мясо
15:36Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины
15:28Один беспилотник сбит над морем у Севастополя
15:23Воздушная тревога объявлена в Севастополе
15:16Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником
15:09Тхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачете
Лента новостейМолния