Рейтинг@Mail.ru
Что с запасом продуктов в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260623/chto-s-zapasom-produktov-v-sevastopole-1157097773.html
Что с запасом продуктов в Севастополе
Что с запасом продуктов в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Что с запасом продуктов в Севастополе
Крупные супермаркеты торговых сетей Севастополя будут работать до 8 часов вечера для обеспечения безопасности, при этом запасов продуктов в городе хватает. Об... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T13:59
2026-06-23T13:59
севастополь
новости севастополя
продовольственная безопасность крыма
продукты
торговля
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/17/1157097653_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9fc777b60a0e5870bd560c03f7b77488.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Крупные супермаркеты торговых сетей Севастополя будут работать до 8 часов вечера для обеспечения безопасности, при этом запасов продуктов в городе хватает. Об этом информирует пресс-служба правительства города."Крупные супермаркеты и гипермаркеты торговых сетей Севастополя перешли на новый график работы: с 07:00 до 20:00 — по указу губернатора Михаила Развожаева для обеспечения безопасности и стабильного снабжения жителей товарами первой необходимости", – сказано на сайте правительства города.Новый график работы не касается магазинов площадью до 600 квадратных метров, аптек и киосков — они работают в обычном режиме. Предприятия общественного питания открыты с 08:00 до 20:00. При этом подчеркивается, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки продуктов идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.Также, по словам Казанджиевой, последнюю неделю в городе произошло снижение цен на свежие огурцы, белокочанную капусту и репчатый лук, поскольку начинается сбор нового урожая. Незначительный рост в пределах полутора процентов зафиксирован только на товары длительного хранения, что связано с изменением отпускной цены производителя, а не торговой наценки.10 предприятий торговли продолжают выполнять условия ценового соглашения и обслуживают 123 магазина, где наценка на определенные виды социально значимых товаров зафиксирована на уровне от 0 до 15%.В Севастополе ранее ввели временные вынужденные ограничения на время на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе расширили перечень социально значимых товаровСевастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топливаНа господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/17/1157097653_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e26a306809bd901e829c91c237e7bf83.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, продовольственная безопасность крыма, продукты, торговля
Что с запасом продуктов в Севастополе

Запасов продуктов в Севастополе хватает – власти

13:59 23.06.2026
 
© Правительство СевастополяПродуктовый магазин
Продуктовый магазин
© Правительство Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Крупные супермаркеты торговых сетей Севастополя будут работать до 8 часов вечера для обеспечения безопасности, при этом запасов продуктов в городе хватает. Об этом информирует пресс-служба правительства города.
"Крупные супермаркеты и гипермаркеты торговых сетей Севастополя перешли на новый график работы: с 07:00 до 20:00 — по указу губернатора Михаила Развожаева для обеспечения безопасности и стабильного снабжения жителей товарами первой необходимости", – сказано на сайте правительства города.
Новый график работы не касается магазинов площадью до 600 квадратных метров, аптек и киосков — они работают в обычном режиме. Предприятия общественного питания открыты с 08:00 до 20:00. При этом подчеркивается, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки продуктов идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.
"Департамент продолжает ежедневный мониторинг ценовой ситуации на предприятиях торговли города. Еженедельно специалисты ведомства проводят рейды для проверки наличия товарных запасов на полках и контроля за соблюдением ценовых соглашений. Всего достаточно", – цитирует пресс-служба начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева.
Также, по словам Казанджиевой, последнюю неделю в городе произошло снижение цен на свежие огурцы, белокочанную капусту и репчатый лук, поскольку начинается сбор нового урожая. Незначительный рост в пределах полутора процентов зафиксирован только на товары длительного хранения, что связано с изменением отпускной цены производителя, а не торговой наценки.
10 предприятий торговли продолжают выполнять условия ценового соглашения и обслуживают 123 магазина, где наценка на определенные виды социально значимых товаров зафиксирована на уровне от 0 до 15%.
В Севастополе ранее ввели временные вынужденные ограничения на время на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе расширили перечень социально значимых товаров
Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива
На господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублей
 
СевастопольНовости СевастополяПродовольственная безопасность КрымаПродуктыТорговля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России
14:39В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топлива
14:33Часть Крыма обесточена – где нет света и когда он появится
14:24Над Крымом работала ПВО - беспилотники сбили также над акваториями морей
14:15Более 1000 новых образцов оружия и техники испытаны на СВО за год
13:59Россия готова оперативно ответить на любые внешние угрозы – Путин
13:59Что с запасом продуктов в Севастополе
13:52Через Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машину
13:43В Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значит
13:27Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику
13:16До смерти избил знакомого – житель Щелкино получил 9 лет "строгача"
13:10Крымский мост – сколько ждать проезда днем 23 июня
13:04Бои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНР
12:54Пожар на складе в Симферополе потушили
12:51ВСУ атаковали школу в Запорожской области пятью беспилотниками
12:44Штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане
12:36В Крыму в целях безопасности запретили спортивные мероприятия для детей
12:33ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow
12:32Почему Европа хочет немедленного прекращения огня на Украине
12:25В Воронежской области объявили траур после смертельной атаки ВСУ
Лента новостейМолния