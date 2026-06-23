https://crimea.ria.ru/20260623/chto-s-zapasom-produktov-v-sevastopole-1157097773.html
Что с запасом продуктов в Севастополе
Что с запасом продуктов в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Что с запасом продуктов в Севастополе
Крупные супермаркеты торговых сетей Севастополя будут работать до 8 часов вечера для обеспечения безопасности, при этом запасов продуктов в городе хватает. Об... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T13:59
2026-06-23T13:59
2026-06-23T13:59
севастополь
новости севастополя
продовольственная безопасность крыма
продукты
торговля
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/17/1157097653_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9fc777b60a0e5870bd560c03f7b77488.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Крупные супермаркеты торговых сетей Севастополя будут работать до 8 часов вечера для обеспечения безопасности, при этом запасов продуктов в городе хватает. Об этом информирует пресс-служба правительства города."Крупные супермаркеты и гипермаркеты торговых сетей Севастополя перешли на новый график работы: с 07:00 до 20:00 — по указу губернатора Михаила Развожаева для обеспечения безопасности и стабильного снабжения жителей товарами первой необходимости", – сказано на сайте правительства города.Новый график работы не касается магазинов площадью до 600 квадратных метров, аптек и киосков — они работают в обычном режиме. Предприятия общественного питания открыты с 08:00 до 20:00. При этом подчеркивается, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки продуктов идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.Также, по словам Казанджиевой, последнюю неделю в городе произошло снижение цен на свежие огурцы, белокочанную капусту и репчатый лук, поскольку начинается сбор нового урожая. Незначительный рост в пределах полутора процентов зафиксирован только на товары длительного хранения, что связано с изменением отпускной цены производителя, а не торговой наценки.10 предприятий торговли продолжают выполнять условия ценового соглашения и обслуживают 123 магазина, где наценка на определенные виды социально значимых товаров зафиксирована на уровне от 0 до 15%.В Севастополе ранее ввели временные вынужденные ограничения на время на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе расширили перечень социально значимых товаровСевастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топливаНа господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублей
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/17/1157097653_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e26a306809bd901e829c91c237e7bf83.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, продовольственная безопасность крыма, продукты, торговля
Что с запасом продуктов в Севастополе
Запасов продуктов в Севастополе хватает – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Крупные супермаркеты торговых сетей Севастополя будут работать до 8 часов вечера для обеспечения безопасности, при этом запасов продуктов в городе хватает. Об этом информирует пресс-служба правительства города.
"Крупные супермаркеты и гипермаркеты торговых сетей Севастополя перешли на новый график работы: с 07:00 до 20:00 — по указу губернатора Михаила Развожаева для обеспечения безопасности и стабильного снабжения жителей товарами первой необходимости", – сказано на сайте правительства города.
Новый график работы не касается магазинов площадью до 600 квадратных метров, аптек и киосков — они работают в обычном режиме. Предприятия общественного питания открыты с 08:00 до 20:00. При этом подчеркивается, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки продуктов идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.
"Департамент продолжает ежедневный мониторинг ценовой ситуации на предприятиях торговли города. Еженедельно специалисты ведомства проводят рейды для проверки наличия товарных запасов на полках и контроля за соблюдением ценовых соглашений. Всего достаточно", – цитирует пресс-служба начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева.
Также, по словам Казанджиевой, последнюю неделю в городе произошло снижение цен на свежие огурцы, белокочанную капусту и репчатый лук, поскольку начинается сбор нового урожая. Незначительный рост в пределах полутора процентов зафиксирован только на товары длительного хранения, что связано с изменением отпускной цены производителя, а не торговой наценки.
10 предприятий торговли продолжают выполнять условия ценового соглашения и обслуживают 123 магазина, где наценка на определенные виды социально значимых товаров зафиксирована на уровне от 0 до 15%.
В Севастополе ранее ввели временные вынужденные ограничения
на время на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: