https://crimea.ria.ru/20260623/chto-s-zapasom-produktov-v-sevastopole-1157097773.html

Что с запасом продуктов в Севастополе

Что с запасом продуктов в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Что с запасом продуктов в Севастополе

Крупные супермаркеты торговых сетей Севастополя будут работать до 8 часов вечера для обеспечения безопасности, при этом запасов продуктов в городе хватает. Об... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T13:59

2026-06-23T13:59

2026-06-23T13:59

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Крупные супермаркеты торговых сетей Севастополя будут работать до 8 часов вечера для обеспечения безопасности, при этом запасов продуктов в городе хватает. Об этом информирует пресс-служба правительства города."Крупные супермаркеты и гипермаркеты торговых сетей Севастополя перешли на новый график работы: с 07:00 до 20:00 — по указу губернатора Михаила Развожаева для обеспечения безопасности и стабильного снабжения жителей товарами первой необходимости", – сказано на сайте правительства города.Новый график работы не касается магазинов площадью до 600 квадратных метров, аптек и киосков — они работают в обычном режиме. Предприятия общественного питания открыты с 08:00 до 20:00. При этом подчеркивается, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки продуктов идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.Также, по словам Казанджиевой, последнюю неделю в городе произошло снижение цен на свежие огурцы, белокочанную капусту и репчатый лук, поскольку начинается сбор нового урожая. Незначительный рост в пределах полутора процентов зафиксирован только на товары длительного хранения, что связано с изменением отпускной цены производителя, а не торговой наценки.10 предприятий торговли продолжают выполнять условия ценового соглашения и обслуживают 123 магазина, где наценка на определенные виды социально значимых товаров зафиксирована на уровне от 0 до 15%.В Севастополе ранее ввели временные вынужденные ограничения на время на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе расширили перечень социально значимых товаровСевастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топливаНа господдержку хлебопекарной отрасли Севастополя направят 36 миллионов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, продовольственная безопасность крыма, продукты, торговля