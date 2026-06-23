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В Крыму в трех районах объявлена чрезвычайная пожарная опасность - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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В Крыму в трех районах объявлена чрезвычайная пожарная опасность
В Крыму в трех районах объявлена чрезвычайная пожарная опасность - РИА Новости Крым, 23.06.2026
В Крыму в трех районах объявлена чрезвычайная пожарная опасность
Чрезвычайная пожарная опасность в западных, центральных и южных районах Крыма сохранится до конца рабочей недели, информирует во вторник РСЧС республики. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Чрезвычайная пожарная опасность в западных, центральных и южных районах Крыма сохранится до конца рабочей недели, информирует во вторник РСЧС республики.В этот период запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, напоминают спасатели.Режим чрезвычайной пожарной опасности действует на Западе Крыма с 20 июня. С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следять более трехсот межведомственных патрульных групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Евпатории введен особый противопожарный режимНа берегах Симферопольского водохранилища МЧС провело противопожарный рейдВ Крыму продлили режим высокой пожарной опасности - чего нельзя делать
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крым, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма, природа, экология, погода в крыму, крымская погода
В Крыму в трех районах объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Крыму на три дня продлили чрезвычайную пожарную опасность

10:27 23.06.2026 (обновлено: 10:35 23.06.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПриродный пожар в Крыму
Природный пожар в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Чрезвычайная пожарная опасность в западных, центральных и южных районах Крыма сохранится до конца рабочей недели, информирует во вторник РСЧС республики.
"Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в западных районах, ожидается в центральных и южных районах Крыма 24-26 июня", - сказано в сообщении.
В этот период запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, напоминают спасатели.
Режим чрезвычайной пожарной опасности действует на Западе Крыма с 20 июня. С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следять более трехсот межведомственных патрульных групп.
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