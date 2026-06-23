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Через Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машину
Через Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машину - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Через Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машину
Власти Крыма планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива в одном авто через Крымский мост. Об этом сообщает республиканский Оперштаб, ссылаясь на слова РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T13:52
2026-06-23T13:52
2026-06-23T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Власти Крыма планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива в одном авто через Крымский мост. Об этом сообщает республиканский Оперштаб, ссылаясь на слова советника главы Крыма Олега Крючков.Сейчас по Крымскому мосту можно провезти до 100 литров топлива в личном автомобиле.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил накануне глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в КрымуВ Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепитаВ Севастополе задерживаются поставки топлива
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Через Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машину
Лимит провоза топлива через Крымский мост могут увеличить до 200 литров на машину