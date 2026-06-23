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Часть Южного берега Крыма обесточена – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Часть Южного берега Крыма обесточена – когда дадут свет
Часть Южного берега Крыма обесточена – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Часть Южного берега Крыма обесточена – когда дадут свет
Часть Южного берега Крыма во вторник осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба Ялты. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T11:19
2026-06-23T11:19
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энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Часть Южного берега Крыма во вторник осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба Ялты.Уточняется, что подачу света планируется восстановить в течение трех часов.Во вторник, 23 июня, в Крыму обесточены также четыре города и четыре района на севере и западе полуострова, сообщали ранее в пресс-службе "Крымэнерго". Из-за перебоев нет воды в Евпатории. В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светомВ Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения светаВ Ялте отключат ночное освещение улиц
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Часть Южного берега Крыма обесточена – когда дадут свет

Часть Южного берега Крыма 23 июня обесточена из-за аварии

11:19 23.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Часть Южного берега Крыма во вторник осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба Ялты.

"Введено ограничение электроснабжения. Частично обесточен район от поселка Гурзуф до Ялты", – проинформировали в ЕДДС.

Уточняется, что подачу света планируется восстановить в течение трех часов.
Во вторник, 23 июня, в Крыму обесточены также четыре города и четыре района на севере и западе полуострова, сообщали ранее в пресс-службе "Крымэнерго". Из-за перебоев нет воды в Евпатории.
В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии.
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