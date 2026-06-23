https://crimea.ria.ru/20260623/chast-yuzhnogo-berega-kryma-obestochena--kogda-dadut-svet-1157090321.html

Часть Южного берега Крыма обесточена – когда дадут свет

Часть Южного берега Крыма обесточена – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Часть Южного берега Крыма обесточена – когда дадут свет

Часть Южного берега Крыма во вторник осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба Ялты. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T11:19

2026-06-23T11:19

2026-06-23T11:19

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гурзуф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Часть Южного берега Крыма во вторник осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба Ялты.Уточняется, что подачу света планируется восстановить в течение трех часов.Во вторник, 23 июня, в Крыму обесточены также четыре города и четыре района на севере и западе полуострова, сообщали ранее в пресс-службе "Крымэнерго". Из-за перебоев нет воды в Евпатории. В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория частично осталась без воды из-за перебоев со светомВ Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения светаВ Ялте отключат ночное освещение улиц

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2026

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