https://crimea.ria.ru/20260623/chast-kryma-obestochena--gde-net-sveta-i-kogda-on-poyavitsya-1157100386.html

Часть Крыма обесточена – где нет света и когда он появится

Часть Крыма обесточена – где нет света и когда он появится - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Часть Крыма обесточена – где нет света и когда он появится

Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия и три района в Крыму остались без света днем во вторник из-за аварий на электросетях. Об это информирует пресс-служа... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T14:33

2026-06-23T14:33

2026-06-23T14:33

крым

симферополь

ялта

алушта

феодосия

белогорский район

нижнегорский район

кировский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия и три района в Крыму остались без света днем во вторник из-за аварий на электросетях. Об это информирует пресс-служа компании "Крымэнерго".Сейчас ведутся аварийно-ремонтные работы. Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено в течение суток, уточнили на предприятии.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщалось ранее.Во вторник без света остались потребители в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое, а также Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Электроснабжение будет возобновлено в течение суток. Ведутся аварийно-восстановительные работы.В Евпатории из-за отключения света также обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды. В Армянске в течение дня во вторник также не будет воды из-за остановки насосов после отключения света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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