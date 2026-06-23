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Часть Крыма обесточена – где нет света и когда он появится - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Часть Крыма обесточена – где нет света и когда он появится
Часть Крыма обесточена – где нет света и когда он появится - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Часть Крыма обесточена – где нет света и когда он появится
Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия и три района в Крыму остались без света днем во вторник из-за аварий на электросетях. Об это информирует пресс-служа... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T14:33
2026-06-23T14:33
крым
симферополь
ялта
алушта
феодосия
белогорский район
нижнегорский район
кировский район крыма
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия и три района в Крыму остались без света днем во вторник из-за аварий на электросетях. Об это информирует пресс-служа компании "Крымэнерго".Сейчас ведутся аварийно-ремонтные работы. Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено в течение суток, уточнили на предприятии.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщалось ранее.Во вторник без света остались потребители в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое, а также Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Электроснабжение будет возобновлено в течение суток. Ведутся аварийно-восстановительные работы.В Евпатории из-за отключения света также обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды. В Армянске в течение дня во вторник также не будет воды из-за остановки насосов после отключения света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кировский район крыма
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Часть Крыма обесточена – где нет света и когда он появится

Часть Крыма обесточена из-за технологических нарушений на сетях

14:33 23.06.2026
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия и три района в Крыму остались без света днем во вторник из-за аварий на электросетях. Об это информирует пресс-служа компании "Крымэнерго".
"В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия, Белогорского, Нижнегорского, Кировского районов", – сказано в сообщении.
Сейчас ведутся аварийно-ремонтные работы. Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено в течение суток, уточнили на предприятии.
В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщалось ранее.
Во вторник без света остались потребители в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое, а также Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Электроснабжение будет возобновлено в течение суток. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
В Евпатории из-за отключения света также обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды. В Армянске в течение дня во вторник также не будет воды из-за остановки насосов после отключения света.
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