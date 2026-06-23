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Большегруз влетел в микроавтобус на Кубани – ранены трое детей
Большегруз влетел в микроавтобус на Кубани – ранены трое детей - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Большегруз влетел в микроавтобус на Кубани – ранены трое детей
Семь человек, в том числе дети, пострадали в столкновении грузовика и "ГАЗели" в Краснодарском крае. Об этом информирует пресс-служба краевого УМВД. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T12:12
2026-06-23T12:12
2026-06-23T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Семь человек, в том числе дети, пострадали в столкновении грузовика и "ГАЗели" в Краснодарском крае. Об этом информирует пресс-служба краевого УМВД.По данным правоохранителей, авария произошла накануне около 16:15 на автодороге Краснодар – Кропоткин. 46-летний водитель большегруза Volvo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской "ГАЗелью".Уточняется, что в микроавтобусе ехали 12 человек при максимальной пассажировместимости – шесть. Водитель и пассажиры – жители Ставропольского края. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на водителя BMW возбудили дело за смертельное ДТП с микроавтобусомСмертельное ДТП с микроавтобусом в Крыму – число жертв возрослоЭкзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, кубань, дтп, происшествия, новости
Большегруз влетел в микроавтобус на Кубани – ранены трое детей
На Кубани семь человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом и грузовиком