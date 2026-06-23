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Более 1000 новых образцов оружия и техники испытаны на СВО за год
Более 1000 новых образцов оружия и техники испытаны на СВО за год - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Более 1000 новых образцов оружия и техники испытаны на СВО за год
Более 1000 российских образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в зоне специальной военной операции в минувшем году. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T14:15
2026-06-23T14:15
2026-06-23T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Более 1000 российских образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в зоне специальной военной операции в минувшем году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.В их числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения, барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое другое, уточнил Путин.При этом налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями. Созданные каналы обратной связи позволяют собирать данные об эффективности оружия и техники, учитывать оценки военнослужащих, которые применяют их на поле боя, добавил президент.В то же время, указал Путин, никакие достижения в производстве самых современных средств вооруженной борьбы не заменят мужества и профессионализма воинов России. Главная составляющая успеха в специальной военной операции - это воинские коллективы, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России получили новую партию истребителей Су-35СДвухместный Су-57 совершил первый испытательный полетРакета "Буревестник" и комплекс "Посейдон" – работы на финальной стадии
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владимир путин (политик), оружие, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, новости, вооруженные силы россии
Более 1000 новых образцов оружия и техники испытаны на СВО за год
Более 1000 образцов оружия и техники испытаны в зоне спецоперации в 2025 году – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Более 1000 российских образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в зоне специальной военной операции в минувшем году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
"С начала специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений. Назову лишь одну цифру: в минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники", - сказал российский лидер.
В их числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения, барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое другое, уточнил Путин.
При этом налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями. Созданные каналы обратной связи позволяют собирать данные об эффективности оружия и техники, учитывать оценки военнослужащих, которые применяют их на поле боя, добавил президент.
"Все это делается на собственной отечественной научно-технологической базе, является результатом работы именно наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих, полностью обеспеченной необходимым ритмичным финансированием на базе стабильно устойчивой экономики России", - отметил глава государства.
В то же время, указал Путин, никакие достижения в производстве самых современных средств вооруженной борьбы не заменят мужества и профессионализма воинов России. Главная составляющая успеха в специальной военной операции - это воинские коллективы, подчеркнул он.
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