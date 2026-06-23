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Бои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНР - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Бои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНР
Бои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНР - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Бои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке за минувшие сутки освободили от боевиков 128 зданий. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T13:04
2026-06-23T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке за минувшие сутки освободили от боевиков 128 зданий. Об этом сообщает Минобороны России.ВСУ потеряли в боях до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотниками, добавили в ведомстве.Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия России взяла под огневой контроль значительную часть Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, который объединяет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты.Константиновка является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Юрковку в ДНРРоссийские войска освободили еще один населенный пункт в ДонбассеКутузовка перешла под контроль России
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Бои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНР

Российские военные в Константиновке за сутки освободили от боевиков 128 зданий

13:04 23.06.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские войска взяли под контроль районы Константиновки
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке за минувшие сутки освободили от боевиков 128 зданий. Об этом сообщает Минобороны России.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части "Южной" группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 128 зданий", - говорится в сообщении.
ВСУ потеряли в боях до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотниками, добавили в ведомстве.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия России взяла под огневой контроль значительную часть Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, который объединяет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты.
Константиновка является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
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