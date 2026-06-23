https://crimea.ria.ru/20260623/boi-za-konstantinovku-kak-idet-osvobozhdenie-goroda-v-dnr-1157095142.html

Бои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНР

Бои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНР - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Бои за Константиновку: как идет освобождение города в ДНР

Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке за минувшие сутки освободили от боевиков 128 зданий. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T13:04

2026-06-23T13:04

2026-06-23T13:04

донецкая народная республика (днр)

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/11/1156933260_0:3:949:536_1920x0_80_0_0_48fd716c553e5a12e4ce8ef15aafcb86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке за минувшие сутки освободили от боевиков 128 зданий. Об этом сообщает Минобороны России.ВСУ потеряли в боях до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотниками, добавили в ведомстве.Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия России взяла под огневой контроль значительную часть Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, который объединяет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты.Константиновка является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Юрковку в ДНРРоссийские войска освободили еще один населенный пункт в ДонбассеКутузовка перешла под контроль России

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф