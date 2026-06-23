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Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия
Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия
Киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T11:41
2026-06-23T11:41
белоруссия
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украина
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владимир зеленский
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования конфликта на Украине.В ходе выступления глава российского дипведомства напомнил, что Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Министр напомнил Киеву и поддерживающим его странам Запада, что между РФ и Белоруссией действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства."В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии и Союзного государства", - подчеркнул глава МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на БеларусьЛукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на УкраинеЛавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины
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белоруссия, россия, украина, политика, владимир зеленский, сергей лавров, новости, союзное государство
Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия

Киевский режим пытается втянуть Белоруссию в украинский конфликт – Лавров

11:41 23.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования конфликта на Украине.
В ходе выступления глава российского дипведомства напомнил, что Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.
"Это (заявление Зеленского – ред.) очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", - сказал Лавров.
Министр напомнил Киеву и поддерживающим его странам Запада, что между РФ и Белоруссией действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
"В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии и Союзного государства", - подчеркнул глава МИД РФ.
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БелоруссияРоссияУкраинаПолитикаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНовостиСоюзное государство
 
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