https://crimea.ria.ru/20260623/belorussiyu-pytayutsya-vtyanut-v-konflikt-na-ukraine--kak-otvetit-rossiya-1157091697.html

Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия

Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия

Киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T11:41

2026-06-23T11:41

2026-06-23T11:41

белоруссия

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украина

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новости

союзное государство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования конфликта на Украине.В ходе выступления глава российского дипведомства напомнил, что Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Министр напомнил Киеву и поддерживающим его странам Запада, что между РФ и Белоруссией действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства."В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии и Союзного государства", - подчеркнул глава МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на БеларусьЛукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на УкраинеЛавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, украина, политика, владимир зеленский, сергей лавров, новости, союзное государство