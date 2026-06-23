https://crimea.ria.ru/20260623/belorussiyu-pytayutsya-vtyanut-v-konflikt-na-ukraine--kak-otvetit-rossiya-1157091697.html
Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия
Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия
Киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T11:41
2026-06-23T11:41
2026-06-23T11:41
белоруссия
россия
украина
политика
владимир зеленский
сергей лавров
новости
союзное государство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143921027_0:137:2990:1819_1920x0_80_0_0_5d65e56dd0d25788c426a3d7a1d9d9cb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования конфликта на Украине.В ходе выступления глава российского дипведомства напомнил, что Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Министр напомнил Киеву и поддерживающим его странам Запада, что между РФ и Белоруссией действует договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства."В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии и Союзного государства", - подчеркнул глава МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на БеларусьЛукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на УкраинеЛавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины
белоруссия
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143921027_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_7f43088c8bb60c7f65a1dd4de2777cd2.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, украина, политика, владимир зеленский, сергей лавров, новости, союзное государство
Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит Россия
Киевский режим пытается втянуть Белоруссию в украинский конфликт – Лавров