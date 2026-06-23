https://crimea.ria.ru/20260623/avtokontserny-ssha-nachnut-proizvodit-oruzhie--chto-zadumal-tramp-1157095864.html

Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп

Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп

Перевод автоконцернов США на военные рельсы станет определенной угрозой для России в том случае, если конфликт на Украине, который подогревают англосаксы,... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T21:31

2026-06-23T21:31

2026-06-23T21:31

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Павел Шипилин: Перевод автоконцернов США на военные рельсы является угрозой для РФ Павел Шипилин: Перевод автоконцернов США на военные рельсы является угрозой для РФ audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Перевод автоконцернов США на военные рельсы станет определенной угрозой для России в том случае, если конфликт на Украине, который подогревают англосаксы, затянется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Накануне президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил о планах перепрофилирования американских автоконцернов, которые станут производить оружие, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot, многоцелевые дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk и многое другое.По словам Шипилина, "англосаксы главные застрельщики всего, что происходит на Украине", и именно они втягивают Россию в глобальное противостояние, разрушая любые попытки достигнуть мира на основе уважения к суверенитету каждого государства и народа."Решения сегодня в большей степени принимают англосаксы. То есть англосаксонская дуга, которая вокруг Европы, начиная с Соединенных Штатов через Канаду и Великобританию. Вот они Европу бросают в топку ядерной войны", – сказал Шипилин.Делается это в надежде на то, что все углеводороды России достанутся им бесплатно, отмечает эксперт. Ради этой цели англосаксы идут на любые уловки, в том числе по отношению к собственному населению, которое убеждают, что Россия – вселенский враг и должна быть повержена любой ценой, добавил Шипилин.Но этого не случится, поскольку Россия – ядерная держава и не может быть побеждена, подчеркнул эксперт.В этом смысле очень умело, по мнению Шипилина, действует в информационном поле зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и его команда, где эмоции в сообщениях – важное дополнение на фоне высказываний и действий российской власти, "где сейчас люди рациональные и общаются преимущественно без эмоций"."И Медведеву, я бы сказал, "поручены" такого рода высказывания... Фактически Медведев озвучивает, хотя и намеками, но серьезные угрозы, которые Запад должен воспринимать всерьез о ядерном оружии и так далее. То есть это продуманная тактика, которая должна заставить Запад отнестись более серьезно и вдумчиво к угрозам, перед которыми он стоит. И они всерьез это, я не сомневаюсь, и воспринимают", – сказал Шипилин.Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с РоссиейНа общем фоне угрозы эскалации конфликта между Россией и Западом – в первую очередь англосаксами – заявления Трампа "о том, что американские автоконцерны переходят на военные рельсы – это, конечно, очень серьезно", сказал эксперт."Поэтому, естественно, мы присматриваемся к тому, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Естественно, нас тревожит, что они находят производственные площадки для производства "Томагавков". Это нам не нравится, это нас беспокоит. Каким-то образом мы будем этому противодействовать", – добавил он.В то же время следует помнить, что "американцы прежде всего думают о себе любимых", у них есть череда проблем, и "Украина в этом ряду занимает, возможно, последнее место", отметил политолог."То есть сначала американцы должны восстановить собственные запасы, восполнить порядком истраченное вооружение для своих авианосцев, для баз на Ближнем Востоке. А они действительно и "Томагавки", и "Патриоты" и ракеты THAAD – все это дело подрастратили основательно, и, мне не кажется, они даже не ожидали, что так быстро останутся без этих серьезных ракет", – прокомментировал Шипилин.Такая работа, по его мнению, займет очень много времени, поскольку речь о высокотехнологичном оборудовании, "которое как беспилотники наклепать сотнями тысяч невозможно".Дойдет ли в этой связи очередь до Украины, получит ли она очередную партию новеньких Patriot производства США, будет зависеть от того, как долго продлится "украинский" конфликт."Дойдет, если восстановление американских запасов будет происходить долго. И нам бы "украинскую" проблему, эту занозу, вынуть побыстрее. И в этом смысле намек Пескова (Дмитрий, пресс-секретарь президента РФ – ред.) на то, что Украину ждет в ближайшем будущем катастрофа, вдохновляет. То есть что-то готовится", – заключил он.На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усиление атак беспилотников ВСУ, в частности налеты на Москву связаны с тем, что "ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:G7 увеличит поставки Украине систем ПВО и вооружений большой дальности В Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США Из США на подписание сделки с Ираном никто не полетел

https://crimea.ria.ru/20260623/vo-vtoruyu-mirovuyu-byli-khitree--evropa-sbrosila-maski-i-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1157059383.html

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сша, мнения, павел шипилин, оружие, россия, украина