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Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп
Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп
Перевод автоконцернов США на военные рельсы станет определенной угрозой для России в том случае, если конфликт на Украине, который подогревают англосаксы,... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T21:31
2026-06-23T21:31
сша
мнения
павел шипилин
оружие
россия
украина
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Павел Шипилин: Перевод автоконцернов США на военные рельсы является угрозой для РФ
Павел Шипилин: Перевод автоконцернов США на военные рельсы является угрозой для РФ
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Перевод автоконцернов США на военные рельсы станет определенной угрозой для России в том случае, если конфликт на Украине, который подогревают англосаксы, затянется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Накануне президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил о планах перепрофилирования американских автоконцернов, которые станут производить оружие, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot, многоцелевые дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk и многое другое.По словам Шипилина, "англосаксы главные застрельщики всего, что происходит на Украине", и именно они втягивают Россию в глобальное противостояние, разрушая любые попытки достигнуть мира на основе уважения к суверенитету каждого государства и народа."Решения сегодня в большей степени принимают англосаксы. То есть англосаксонская дуга, которая вокруг Европы, начиная с Соединенных Штатов через Канаду и Великобританию. Вот они Европу бросают в топку ядерной войны", – сказал Шипилин.Делается это в надежде на то, что все углеводороды России достанутся им бесплатно, отмечает эксперт. Ради этой цели англосаксы идут на любые уловки, в том числе по отношению к собственному населению, которое убеждают, что Россия – вселенский враг и должна быть повержена любой ценой, добавил Шипилин.Но этого не случится, поскольку Россия – ядерная держава и не может быть побеждена, подчеркнул эксперт.В этом смысле очень умело, по мнению Шипилина, действует в информационном поле зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и его команда, где эмоции в сообщениях – важное дополнение на фоне высказываний и действий российской власти, "где сейчас люди рациональные и общаются преимущественно без эмоций"."И Медведеву, я бы сказал, "поручены" такого рода высказывания... Фактически Медведев озвучивает, хотя и намеками, но серьезные угрозы, которые Запад должен воспринимать всерьез о ядерном оружии и так далее. То есть это продуманная тактика, которая должна заставить Запад отнестись более серьезно и вдумчиво к угрозам, перед которыми он стоит. И они всерьез это, я не сомневаюсь, и воспринимают", – сказал Шипилин.Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с РоссиейНа общем фоне угрозы эскалации конфликта между Россией и Западом – в первую очередь англосаксами – заявления Трампа "о том, что американские автоконцерны переходят на военные рельсы – это, конечно, очень серьезно", сказал эксперт."Поэтому, естественно, мы присматриваемся к тому, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Естественно, нас тревожит, что они находят производственные площадки для производства "Томагавков". Это нам не нравится, это нас беспокоит. Каким-то образом мы будем этому противодействовать", – добавил он.В то же время следует помнить, что "американцы прежде всего думают о себе любимых", у них есть череда проблем, и "Украина в этом ряду занимает, возможно, последнее место", отметил политолог."То есть сначала американцы должны восстановить собственные запасы, восполнить порядком истраченное вооружение для своих авианосцев, для баз на Ближнем Востоке. А они действительно и "Томагавки", и "Патриоты" и ракеты THAAD – все это дело подрастратили основательно, и, мне не кажется, они даже не ожидали, что так быстро останутся без этих серьезных ракет", – прокомментировал Шипилин.Такая работа, по его мнению, займет очень много времени, поскольку речь о высокотехнологичном оборудовании, "которое как беспилотники наклепать сотнями тысяч невозможно".Дойдет ли в этой связи очередь до Украины, получит ли она очередную партию новеньких Patriot производства США, будет зависеть от того, как долго продлится "украинский" конфликт."Дойдет, если восстановление американских запасов будет происходить долго. И нам бы "украинскую" проблему, эту занозу, вынуть побыстрее. И в этом смысле намек Пескова (Дмитрий, пресс-секретарь президента РФ – ред.) на то, что Украину ждет в ближайшем будущем катастрофа, вдохновляет. То есть что-то готовится", – заключил он.На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усиление атак беспилотников ВСУ, в частности налеты на Москву связаны с тем, что "ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:G7 увеличит поставки Украине систем ПВО и вооружений большой дальности В Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США Из США на подписание сделки с Ираном никто не полетел
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сша, мнения, павел шипилин, оружие, россия, украина
Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп

Перевод автоконцернов США на военные рельсы является угрозой для России – политолог

21:31 23.06.2026
 
© AP Photo Ford WilliamsЭсминец USS Porter (DDG 78) запускает ракету "Томагавк"
Эсминец USS Porter (DDG 78) запускает ракету Томагавк - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo Ford Williams
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Перевод автоконцернов США на военные рельсы станет определенной угрозой для России в том случае, если конфликт на Украине, который подогревают англосаксы, затянется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
Павел Шипилин: Перевод автоконцернов США на военные рельсы является угрозой для РФ
21:31
Накануне президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил о планах перепрофилирования американских автоконцернов, которые станут производить оружие, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot, многоцелевые дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk и многое другое.
По словам Шипилина, "англосаксы главные застрельщики всего, что происходит на Украине", и именно они втягивают Россию в глобальное противостояние, разрушая любые попытки достигнуть мира на основе уважения к суверенитету каждого государства и народа.
"Решения сегодня в большей степени принимают англосаксы. То есть англосаксонская дуга, которая вокруг Европы, начиная с Соединенных Штатов через Канаду и Великобританию. Вот они Европу бросают в топку ядерной войны", – сказал Шипилин.
Делается это в надежде на то, что все углеводороды России достанутся им бесплатно, отмечает эксперт. Ради этой цели англосаксы идут на любые уловки, в том числе по отношению к собственному населению, которое убеждают, что Россия – вселенский враг и должна быть повержена любой ценой, добавил Шипилин.
Но этого не случится, поскольку Россия – ядерная держава и не может быть побеждена, подчеркнул эксперт.
"Ядерная держава использует ядерное оружие в том случае, если конвенционного оружия не хватит. А его может вполне не хватить, потому что мобилизационный потенциал даже у Европы в 3,5 раза выше, чем у нас. И совершенно очевидно, что нам придется в случае конфликта использовать ядерное оружие – другого выхода они нам просто не оставляют. И это мы стараемся избежать этого применения, а они не понимают, что мы стоим на страже мира, пытаемся их вразумить", – сказал Шипилин.
В этом смысле очень умело, по мнению Шипилина, действует в информационном поле зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и его команда, где эмоции в сообщениях – важное дополнение на фоне высказываний и действий российской власти, "где сейчас люди рациональные и общаются преимущественно без эмоций".
"И Медведеву, я бы сказал, "поручены" такого рода высказывания... Фактически Медведев озвучивает, хотя и намеками, но серьезные угрозы, которые Запад должен воспринимать всерьез о ядерном оружии и так далее. То есть это продуманная тактика, которая должна заставить Запад отнестись более серьезно и вдумчиво к угрозам, перед которыми он стоит. И они всерьез это, я не сомневаюсь, и воспринимают", – сказал Шипилин.
Во Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с Россией
На общем фоне угрозы эскалации конфликта между Россией и Западом – в первую очередь англосаксами – заявления Трампа "о том, что американские автоконцерны переходят на военные рельсы – это, конечно, очень серьезно", сказал эксперт.
"Поэтому, естественно, мы присматриваемся к тому, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Естественно, нас тревожит, что они находят производственные площадки для производства "Томагавков". Это нам не нравится, это нас беспокоит. Каким-то образом мы будем этому противодействовать", – добавил он.
В то же время следует помнить, что "американцы прежде всего думают о себе любимых", у них есть череда проблем, и "Украина в этом ряду занимает, возможно, последнее место", отметил политолог.
"То есть сначала американцы должны восстановить собственные запасы, восполнить порядком истраченное вооружение для своих авианосцев, для баз на Ближнем Востоке. А они действительно и "Томагавки", и "Патриоты" и ракеты THAAD – все это дело подрастратили основательно, и, мне не кажется, они даже не ожидали, что так быстро останутся без этих серьезных ракет", – прокомментировал Шипилин.
Такая работа, по его мнению, займет очень много времени, поскольку речь о высокотехнологичном оборудовании, "которое как беспилотники наклепать сотнями тысяч невозможно".
"Это штучный товар. Именно поэтому и понадобилось расширить производственные мощности. Потому что тех, которые существуют, им явно не хватает. Понятное дело, автоконцерны с удовольствием ухватились, это же госзаказ, деньги. Тем более, что у них с коррупцией "все в порядке", и распилы интересные, видимо, намечаются. Так что в этом смысле у меня оптимизм, что это не произойдет быстро", – сказал политолог.
Дойдет ли в этой связи очередь до Украины, получит ли она очередную партию новеньких Patriot производства США, будет зависеть от того, как долго продлится "украинский" конфликт.
"Дойдет, если восстановление американских запасов будет происходить долго. И нам бы "украинскую" проблему, эту занозу, вынуть побыстрее. И в этом смысле намек Пескова (Дмитрий, пресс-секретарь президента РФ – ред.) на то, что Украину ждет в ближайшем будущем катастрофа, вдохновляет. То есть что-то готовится", – заключил он.
На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усиление атак беспилотников ВСУ, в частности налеты на Москву связаны с тем, что "ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны".
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СШАМненияПавел ШипилинОружиеРоссияУкраина
 
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