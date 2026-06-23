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Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта
Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта
Вооруженные силы России "поджимают" противника по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T15:03
2026-06-23T15:03
владимир путин (политик)
донецкая народная республика (днр)
россия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России "поджимают" противника по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с выпускниками высших военно-учебным заведений.Он отметил, что российские войска сейчас "добирают" Константиновку в Донецкой Народной Республике. Оставшиеся в городе силы ВСУ, по словам Путина, прячутся в подвалах и отстреливаются.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия России взяла под огневой контроль значительную часть Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, который объединяет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты.Константиновка является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Юрковку в ДНРРоссийские войска освободили еще один населенный пункт в ДонбассеКутузовка перешла под контроль России
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владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта

Войска России "поджимают" ВСУ на всех участках боевого соприкосновения – Путин

15:03 23.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений бригады "Волки" в ЛНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений бригады Волки в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России "поджимают" противника по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с выпускниками высших военно-учебным заведений.
"Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот", - сказал российский лидер.
Он отметил, что российские войска сейчас "добирают" Константиновку в Донецкой Народной Республике. Оставшиеся в городе силы ВСУ, по словам Путина, прячутся в подвалах и отстреливаются.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия России взяла под огневой контроль значительную часть Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, который объединяет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты.
Константиновка является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
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Владимир Путин (политик)Донецкая Народная Республика (ДНР)РоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости СВО
 
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