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Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта
Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта
Вооруженные силы России "поджимают" противника по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T15:03
2026-06-23T15:03
2026-06-23T15:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России "поджимают" противника по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с выпускниками высших военно-учебным заведений.Он отметил, что российские войска сейчас "добирают" Константиновку в Донецкой Народной Республике. Оставшиеся в городе силы ВСУ, по словам Путина, прячутся в подвалах и отстреливаются.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия России взяла под огневой контроль значительную часть Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, который объединяет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты.Константиновка является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Юрковку в ДНРРоссийские войска освободили еще один населенный пункт в ДонбассеКутузовка перешла под контроль России
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владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта
Войска России "поджимают" ВСУ на всех участках боевого соприкосновения – Путин