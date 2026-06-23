https://crimea.ria.ru/20260623/armiya-rossii-podzhimaet-vsu-na-vsekh-uchastkakh-fronta-1157101964.html

Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта

Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта - РИА Новости Крым, 23.06.2026

Армия России "поджимает" ВСУ на всех участках фронта

Вооруженные силы России "поджимают" противника по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T15:03

2026-06-23T15:03

2026-06-23T15:03

владимир путин (политик)

донецкая народная республика (днр)

россия

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России "поджимают" противника по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с выпускниками высших военно-учебным заведений.Он отметил, что российские войска сейчас "добирают" Константиновку в Донецкой Народной Республике. Оставшиеся в городе силы ВСУ, по словам Путина, прячутся в подвалах и отстреливаются.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия России взяла под огневой контроль значительную часть Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, который объединяет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты.Константиновка является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Юрковку в ДНРРоссийские войска освободили еще один населенный пункт в ДонбассеКутузовка перешла под контроль России

донецкая народная республика (днр)

россия

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владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво