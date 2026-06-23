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290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю
290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 23.06.2026
290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю
За прошедшую неделю с 15 по 21 июня от атак вооруженных формирований Киева пострадали более 290 мирных жителей, в том числе 20 детей. Об этом сообщил во вторник РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T10:22
2026-06-23T10:22
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости сво
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обстрелы всу
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю с 15 по 21 июня от атак вооруженных формирований Киева пострадали более 290 мирных жителей, в том числе 20 детей. Об этом сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его данным, это наибольшее число пострадавших за неделю гражданских жителей с начала 2026 года. При этом боевики киевского режима старались расширить географию массированных обстрелов, применив беспилотники против мирного населения в том числе по Московской и Тульской областях."Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях", - констатировал посол МИД.В частности, из сотен военных преступлений киевского режима он выделил удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, атаку на Керченский полуостров и объекты прилегающей инфраструктуры, при которой погибли четыре мирных жителя, 28 человек, в том числе двое детей, получили ранения.Неделей ранее от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщал Мирошник ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали детский сад в ЭнергодареВосемь пострадавших: Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в БрянскеРоссия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин
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Новости
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости сво, атаки всу, обстрелы всу, россия
290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю

270 взрослых и 20 детей пострадали за неделю в России от атак ВСУ – Мирошник

10:22 23.06.2026
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю с 15 по 21 июня от атак вооруженных формирований Киева пострадали более 290 мирных жителей, в том числе 20 детей. Об этом сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 291 мирный житель: погиб 41 человек, в том числе один ребенок, ранены 250 человек, в том числе 20 детей. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВФУ выпустили не менее 4 819 боеприпасов", – проинформировал Мирошник.
По его данным, это наибольшее число пострадавших за неделю гражданских жителей с начала 2026 года. При этом боевики киевского режима старались расширить географию массированных обстрелов, применив беспилотники против мирного населения в том числе по Московской и Тульской областях.
"Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях", - констатировал посол МИД.
В частности, из сотен военных преступлений киевского режима он выделил удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, атаку на Керченский полуостров и объекты прилегающей инфраструктуры, при которой погибли четыре мирных жителя, 28 человек, в том числе двое детей, получили ранения.
Неделей ранее от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщал Мирошник ранее.
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Родион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новости СВОАтаки ВСУОбстрелы ВСУРоссия
 
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