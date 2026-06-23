https://crimea.ria.ru/20260623/290-mirnykh-zhiteley-rossii-postradali-ot-atak-vsu-za-nedelyu-1157087885.html

290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю

290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 23.06.2026

290 мирных жителей России пострадали от атак ВСУ за неделю

За прошедшую неделю с 15 по 21 июня от атак вооруженных формирований Киева пострадали более 290 мирных жителей, в том числе 20 детей. Об этом сообщил во вторник РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T10:22

2026-06-23T10:22

2026-06-23T10:22

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости сво

атаки всу

обстрелы всу

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю с 15 по 21 июня от атак вооруженных формирований Киева пострадали более 290 мирных жителей, в том числе 20 детей. Об этом сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его данным, это наибольшее число пострадавших за неделю гражданских жителей с начала 2026 года. При этом боевики киевского режима старались расширить географию массированных обстрелов, применив беспилотники против мирного населения в том числе по Московской и Тульской областях."Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях", - констатировал посол МИД.В частности, из сотен военных преступлений киевского режима он выделил удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, атаку на Керченский полуостров и объекты прилегающей инфраструктуры, при которой погибли четыре мирных жителя, 28 человек, в том числе двое детей, получили ранения.Неделей ранее от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщал Мирошник ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали детский сад в ЭнергодареВосемь пострадавших: Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в БрянскеРоссия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости сво, атаки всу, обстрелы всу, россия