https://crimea.ria.ru/20260623/20-zemletryaseniy-proizoshlo-u-beregov-sevastopolya-za-sutki-1157088585.html

20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки

20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки - РИА Новости Крым, 23.06.2026

20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки

В понедельник у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Последние толчки фиксировались в 22:21 по местному времени. Об этом сообщила заместитель... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T10:45

2026-06-23T10:45

2026-06-23T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В понедельник у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Последние толчки фиксировались в 22:21 по местному времени. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.Ранее в понедельник сообщалось о серии подземных толчков у побережья Севастополя. Два из них были ощутимыми – в 06:14 магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя порядка 26 км) и в 08:48 магнитудой 4,4 (30 км от города). Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.Землетрясения ощущались в разных районах Севастополя. У многих горожан в домах шаталась мебель и люстры. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию Спасательной службы заявил, что никакие объекты в городе не пострадали.Кроме того, стало известно, что в 06:14 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 3.6 на расстоянии 61 км к юго-востоку от Юриловки, Румыния. Оно также было зафиксировано в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Сочи - почему возросла сейсмическая активностьУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис

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