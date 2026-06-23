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20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки - РИА Новости Крым, 23.06.2026
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20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки - РИА Новости Крым, 23.06.2026
20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
В понедельник у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Последние толчки фиксировались в 22:21 по местному времени. Об этом сообщила заместитель... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T10:45
2026-06-23T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В понедельник у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Последние толчки фиксировались в 22:21 по местному времени. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.Ранее в понедельник сообщалось о серии подземных толчков у побережья Севастополя. Два из них были ощутимыми – в 06:14 магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя порядка 26 км) и в 08:48 магнитудой 4,4 (30 км от города). Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.Землетрясения ощущались в разных районах Севастополя. У многих горожан в домах шаталась мебель и люстры. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию Спасательной службы заявил, что никакие объекты в городе не пострадали.Кроме того, стало известно, что в 06:14 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 3.6 на расстоянии 61 км к юго-востоку от Юриловки, Румыния. Оно также было зафиксировано в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Сочи - почему возросла сейсмическая активностьУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис
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4.7
96
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землетрясение, землетрясение в крыму, землетрясение в севастополе, новости севастополя, севастополь, сейсмология
20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки

У берегов Севастополя за сутки зарегистрировали 20 землетрясений

10:45 23.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В понедельник у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Последние толчки фиксировались в 22:21 по местному времени. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.

"22 июня зарегистрировано 20 землетрясений с магнитудой от 1.0 до 4.4 на удалении 30 км от г. Севастополь. Четыре сейсмических события были ощутимыми: в 06 ч 14 мин, в 08 ч 48 минут, в 14 ч 07 мин и в 21 ч 18 мин", - написала Марина Бондарь в профильной группе в соцсетях.

Ранее в понедельник сообщалось о серии подземных толчков у побережья Севастополя. Два из них были ощутимыми в 06:14 магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя порядка 26 км) и в 08:48 магнитудой 4,4 (30 км от города). Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.
Землетрясения ощущались в разных районах Севастополя. У многих горожан в домах шаталась мебель и люстры. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию Спасательной службы заявил, что никакие объекты в городе не пострадали.
Кроме того, стало известно, что в 06:14 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 3.6 на расстоянии 61 км к юго-востоку от Юриловки, Румыния. Оно также было зафиксировано в Черном море.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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