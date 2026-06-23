https://crimea.ria.ru/20260623/143-bespilotnika-vsu-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-za-noch-1157084390.html

143 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами за ночь

143 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами за ночь - РИА Новости Крым, 23.06.2026

143 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами за ночь

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и еще семь регионов России. Всего за ночь сбили 143 украинских беспилотника, сообщили в... РИА Новости Крым, 23.06.2026

2026-06-23T07:50

2026-06-23T07:50

2026-06-23T08:01

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и еще семь регионов России. Всего за ночь сбили 143 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.Удары были отражены в период с 20:00 22 июня до 7 утра 23 июня.Накануне днем были уничтожены 141 беспилотник, а в ночь на понедельник силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России, сообщали ранее в оборонном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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