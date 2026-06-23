Рейтинг@Mail.ru
143 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами за ночь - РИА Новости Крым, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260623/143-bespilotnika-vsu-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-za-noch-1157084390.html
143 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами за ночь
143 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами за ночь - РИА Новости Крым, 23.06.2026
143 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами за ночь
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и еще семь регионов России. Всего за ночь сбили 143 украинских беспилотника, сообщили в... РИА Новости Крым, 23.06.2026
2026-06-23T07:50
2026-06-23T08:01
министерство обороны рф
пво
атаки всу на крым
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
крым
черное море
азовское море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146955720_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_5cbeb917ce528e682d3fd5eb63c44634.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и еще семь регионов России. Всего за ночь сбили 143 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.Удары были отражены в период с 20:00 22 июня до 7 утра 23 июня.Накануне днем были уничтожены 141 беспилотник, а в ночь на понедельник силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России, сообщали ранее в оборонном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
азовское море
белгородская область
брянская область
курская область
ростовская область
астраханская область
ставропольский край
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146955720_478:0:3207:2047_1920x0_80_0_0_7d191d8d699c6c0dbe2d428c8ea3779d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, атаки всу на крым, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, крым, черное море, азовское море, белгородская область, брянская область, курская область, ростовская область, астраханская область, ставропольский край, краснодарский край, новости, новости крыма
143 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами за ночь

Над Крымом и еще семью регионами России сбили 143 беспилотника

07:50 23.06.2026 (обновлено: 08:01 23.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Морозов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Константин Морозов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и еще семь регионов России. Всего за ночь сбили 143 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
Удары были отражены в период с 20:00 22 июня до 7 утра 23 июня.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Накануне днем были уничтожены 141 беспилотник, а в ночь на понедельник силы ПВО уничтожила 301 дрон над Крымом, Черным, Азовским морями и другими регионами России, сообщали ранее в оборонном ведомстве РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФПВОАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОКрымЧерное мореАзовское мореБелгородская областьБрянская областьКурская областьРостовская областьАстраханская областьСтавропольский крайКраснодарский крайНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41Красногвардейский район Крыма обесточен
08:36Крымские следы Анны Ахматовой: 137 лет со дня рождения поэта
08:22Крымский мост – обстановка к утру вторника
08:12Двойной теракт предотвращен в Пятигорске
07:50143 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами за ночь
07:28В России запустят единый цифровой ресурс для детсадов
07:07Международный Олимпийский день – история праздника
06:49Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский
06:23Смерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человек 1:01
06:07Крымский мост открыт после ночи простоя – обстановка с очередями сейчас
00:01Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 июня
23:52Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин
23:47Над Крымом работает ПВО
23:25Крымский мост закрыли в шестой раз за день
23:02Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день
22:4719 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
22:37В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина
22:21В Ялте отключат ночное освещение улиц
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером 22 июня
Лента новостейМолния