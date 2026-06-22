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Выпускные в Севастополе пройдут в сокращенном формате

Выпускные в Севастополе пройдут в сокращенном формате - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Выпускные в Севастополе пройдут в сокращенном формате

Проведение выпускных в школах Севастополя будет организовано в сокращенном формате и с соответствующими мерами безопасности. Об этом рассказал губернатор... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T18:10

2026-06-22T18:10

2026-06-22T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Проведение выпускных в школах Севастополя будет организовано в сокращенном формате и с соответствующими мерами безопасности. Об этом рассказал губернатор Региона Михаил Развожаев на заседании правительства в понедельник.Он пояснил, что подобный механизм уже отрабатывался во время пандемии коронавируса. С каждой школой порядок проведения выпускных власти проработают отдельно.Ранее Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году. Согласно рекомендациям, выпускные пройдут 27 июня.21 июня в городе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия. Также было принято решение о приостановке продажи бензина на городских АЗС приняли в воскресенье, 21 июня, из-за логистических сложностей после последней атаки врага на Керченском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения светаОстановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителямВласти Севастополя продлили работу городского транспорта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, школа, безопасность, михаил развожаев, правительство севастополя, выпускной