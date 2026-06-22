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Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках
Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках
В Крыму создана группа, которая занимается вопросами, связанными с обеспечением безопасности на выборах депутатов Госдумы 18-20 сентября. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T19:52
2026-06-22T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму создана группа, которая занимается вопросами, связанными с обеспечением безопасности на выборах депутатов Госдумы 18-20 сентября. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.В частности, по его словам, в пятницу, 18 сентября, в учебных заведениях, где будут располагаться избирательные участки, отменят занятия для учеников.По словам зампредседателя Избиркома Крыма Инны Гузеевой, все 28 территориальных избирательных комиссий в Крыму обеспечены генераторами. Ближе ко дню голосования все избирательные участки будут обследованы структурами, которые должны обеспечивать там безопасность.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в ГосдумуЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборамУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма
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выборы в крыму и севастополе, выборы, крым, новости, общество
Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках

В Крыму создана группа для решения вопросов с безопасностью на выборах в Госдуму

19:52 22.06.2026
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в Крыму
Единый день голосования в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму создана группа, которая занимается вопросами, связанными с обеспечением безопасности на выборах депутатов Госдумы 18-20 сентября. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"(Вопросы безопасности – ред.) находятся под вниманием прокуратуры Крыма и всех тех органов, на которые возложены обязанности контролировать ситуацию, определять, какие меры необходимо предпринять, чтобы максимально обезопасить избирателей и членов комиссий", – рассказал Малышев.
В частности, по его словам, в пятницу, 18 сентября, в учебных заведениях, где будут располагаться избирательные участки, отменят занятия для учеников.
По словам зампредседателя Избиркома Крыма Инны Гузеевой, все 28 территориальных избирательных комиссий в Крыму обеспечены генераторами. Ближе ко дню голосования все избирательные участки будут обследованы структурами, которые должны обеспечивать там безопасность.
"Также будут определены резервные избирательные участки на случай каких-то внештатных ситуаций. Чтобы можно было либо приостановить избирательный процесс и потом его продолжить в том же помещении для голосования, либо перенести голосование в иное место после того, как позволит соответствующая обстановка", – рассказала Гузеева.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
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