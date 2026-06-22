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ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 14 человек - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 14 человек
ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 14 человек - РИА Новости Крым, 22.06.2026
ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 14 человек
14 человек ранены при ударе украинских боевиков по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T18:31
2026-06-22T19:22
донецкая народная республика (днр)
новости
иван приходько
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 14 человек ранены при ударе украинских боевиков по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Горловки Иван ПриходькоНа прошлой неделе ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек погибли и 15 ранены в ДНР из-за ударов ВСУ – среди жертв дети24 атаки: удары ВСУ по Запорожской области повредили автомобильный мост и газопроводНовости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день
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РИА Новости Крым
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96
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донецкая народная республика (днр), новости, иван приходько, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 14 человек

14 человек ранены при ударе ВСУ по гражданскому автобусу в ДНР

18:31 22.06.2026 (обновлено: 19:22 22.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 14 человек ранены при ударе украинских боевиков по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько

"В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины на гражданский автобус в Горловке ранения различной степени тяжести получили 14 мирных жителей", – проинформировал мэр в своем канале в МАКС.

На прошлой неделе ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)НовостиИван ПриходькоПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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