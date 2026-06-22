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ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 14 человек

ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 14 человек - РИА Новости Крым, 22.06.2026

ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 14 человек

14 человек ранены при ударе украинских боевиков по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T18:31

2026-06-22T18:31

2026-06-22T19:22

донецкая народная республика (днр)

новости

иван приходько

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всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 14 человек ранены при ударе украинских боевиков по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Горловки Иван ПриходькоНа прошлой неделе ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек погибли и 15 ранены в ДНР из-за ударов ВСУ – среди жертв дети24 атаки: удары ВСУ по Запорожской области повредили автомобильный мост и газопроводНовости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости, иван приходько, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)