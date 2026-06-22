https://crimea.ria.ru/20260622/vsu-s-bespilotnikov-podozhgli-les-vozle-gorodskoy-zastroyki-energodara-1157069685.html

ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки Энергодара

ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки Энергодара - РИА Новости Крым, 22.06.2026

ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки Энергодара

ВСУ в понедельник подожгли лес с беспилотников вблизи Энергодара, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T18:52

2026-06-22T18:52

2026-06-22T18:52

энергодар

новости

запорожская область

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. ВСУ в понедельник подожгли лес с беспилотников вблизи Энергодара, сообщил глава города Максим Пухов.Ранее в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские боевики ударили по газопроводу, автомобильному мосту и школе в регионе – четыре человека пострадали и двое погибли.В ночь на субботу ВСУ нанесли удар по генератору детского сада в Энергодаре. Еще днем ранее транспортный цех на территории Запорожской атомной электростанции загорелся после массированной атаки вражеских дронов.18 июня также сообщалось, что один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один ранен из-за беспилотной атаки ВСУ на Энергодар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянамКиев разгоняет фейк об эвакуации из ЭнергодараВсе округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены

энергодар

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, новости, запорожская область, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу