Рейтинг@Mail.ru
ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки Энергодара - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260622/vsu-s-bespilotnikov-podozhgli-les-vozle-gorodskoy-zastroyki-energodara-1157069685.html
ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки Энергодара
ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки Энергодара - РИА Новости Крым, 22.06.2026
ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки Энергодара
ВСУ в понедельник подожгли лес с беспилотников вблизи Энергодара, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T18:52
2026-06-22T18:52
энергодар
новости
запорожская область
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/16/1157069570_0:65:800:515_1920x0_80_0_0_02af7f40e6face6fc9ef1e3dbdeb0b16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. ВСУ в понедельник подожгли лес с беспилотников вблизи Энергодара, сообщил глава города Максим Пухов.Ранее в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские боевики ударили по газопроводу, автомобильному мосту и школе в регионе – четыре человека пострадали и двое погибли.В ночь на субботу ВСУ нанесли удар по генератору детского сада в Энергодаре. Еще днем ранее транспортный цех на территории Запорожской атомной электростанции загорелся после массированной атаки вражеских дронов.18 июня также сообщалось, что один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один ранен из-за беспилотной атаки ВСУ на Энергодар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянамКиев разгоняет фейк об эвакуации из ЭнергодараВсе округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены
энергодар
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/16/1157069570_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_57ec37dd52854c0eae700931d2d8d4ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энергодар, новости, запорожская область, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки Энергодара

ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки Энергодара

18:52 22.06.2026
 
© Глава Энергодара Максим ПуховЛесной пожар
Лесной пожар
© Глава Энергодара Максим Пухов
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. ВСУ в понедельник подожгли лес с беспилотников вблизи Энергодара, сообщил глава города Максим Пухов.
"ВСУ, сбросив с дронов "зажигалки", запалили лес в непосредственной близости от городской застройки Энергодара", – написал Пухов в своем канале в МАКС.
Ранее в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские боевики ударили по газопроводу, автомобильному мосту и школе в регионе – четыре человека пострадали и двое погибли.
В ночь на субботу ВСУ нанесли удар по генератору детского сада в Энергодаре. Еще днем ранее транспортный цех на территории Запорожской атомной электростанции загорелся после массированной атаки вражеских дронов.
18 июня также сообщалось, что один из работников Запорожской АЭС погиб и еще один ранен из-за беспилотной атаки ВСУ на Энергодар.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянам
Киев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара
Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены
 
ЭнергодарНовостиЗапорожская областьПроисшествияПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:36Крымский мост закрыли в пятый раз за день
19:31При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей
19:10Российские бойцы разрушают вражескую логистику в ДНР
18:52ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки Энергодара
18:31ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 14 человек
18:10Выпускные в Севастополе пройдут в сокращенном формате
17:48Новости СВО: армия России наступает по всему фронту
17:28Власти Севастополя продлили работу городского транспорта
17:10Крымский мост открыт: проезда ждут больше 1000 автомобилей
16:57Остановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителям
16:47В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения света
16:40Крымский мост открыли
16:38Землетрясения в Севастополе - что известно
16:31В Крыму на водителя BMW возбудили дело за смертельное ДТП с микроавтобусом
16:20Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани
16:12Напавший с ножом на людей в Краснодаре арестован
16:00Крымский мост закрыли в четвертый раз за день
15:55Когда в Симферопольском районе возобновят подачу газа
15:39Сравнил себя с Муссолини: в Польше объяснили лишение Зеленского ордена "Белого орла"
15:21Несостоявшийся Готенланд: начало Великой Отечественной войны в Крыму
Лента новостейМолния