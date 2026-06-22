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ВСУ атаковали Воронеж: ранены люди и повреждены многоквартирные дома и производства
ВСУ атаковали Воронеж: ранены люди и повреждены многоквартирные дома и производства - РИА Новости Крым, 22.06.2026
ВСУ атаковали Воронеж: ранены люди и повреждены многоквартирные дома и производства
ВСУ атаковали Воронеж, в небе над городом уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, сообщил губернатор Александр Гусев. На данный момент известно о РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T12:49
2026-06-22T12:49
2026-06-22T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Воронеж, в небе над городом уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, сообщил губернатор Александр Гусев. На данный момент известно о трех пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Повреждены производства одного из предприятий Воронежа и несколько многоквартирных домов.В регионе в 11:40 была объявлена ракетная опасность. Губернатор призывал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. После отбой ракетной опасности в регионе глава региона проинформировал об уничтожении нескольких воздушных целей.Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и несколько автомобилей, также проинформировал глава региона. Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.Губернатор напомнил о недопустимости распространения фото- и видеоматериалов с последствиями атаки, особенно с привязкой к местности, а также призвал не приближаться к обломкам. Обнаружив подозрительные предметы, необходимо предупредить окружающих, сообщить по телефону 112 и соблюдайть указания оперативных служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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воронеж, александр гусев, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
ВСУ атаковали Воронеж: ранены люди и повреждены многоквартирные дома и производства
ВСУ атаковали Воронеж – ранены люди и повреждены жилые дома и производственные объекты
12:49 22.06.2026 (обновлено: 13:16 22.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Воронеж, в небе над городом уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, сообщил губернатор Александр Гусев. На данный момент известно о трех пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Повреждены производства одного из предприятий Воронежа и несколько многоквартирных домов.
В регионе в 11:40 была объявлена ракетная опасность. Губернатор призывал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. После отбой ракетной опасности в регионе глава региона проинформировал об уничтожении нескольких воздушных целей.
"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном – в тяжелом состоянии", – написал Гусев в своем канале в МАКС.
Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и несколько автомобилей, также проинформировал глава региона. Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.
Губернатор напомнил о недопустимости распространения фото- и видеоматериалов с последствиями атаки, особенно с привязкой к местности, а также призвал не приближаться к обломкам. Обнаружив подозрительные предметы, необходимо предупредить окружающих, сообщить по телефону 112 и соблюдайть указания оперативных служб.
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