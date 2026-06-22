https://crimea.ria.ru/20260622/vs-rf-berut-pod-ognevoy-kontrol-slavyansko-kramatorskuyu-aglomeratsiyu-1157058207.html

ВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию

ВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию - РИА Новости Крым, 22.06.2026

ВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию

Армия России взяла под огневой контроль значительную часть Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T12:10

2026-06-22T12:10

2026-06-22T12:10

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Армия России взяла под огневой контроль значительную часть Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы республики Дениса Пушилина.Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, который объединяет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты.Потеря этого укрепрайона нарушит систему снабжения группировки противника в Донбассе и позволит российской армии установить контроль над всей территорией ДНР, отметил Пушилин.Ранее сообщалось, что в Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ.Также Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Штурмовики "Южной" группировки выбили ВСУ из 96 зданий в Константиновке. А 16 июня российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России бьет ВСУ по всем фронтамНовости СВО: российские бойцы устанавливают контроль над новыми территориямиКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу