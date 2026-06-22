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ВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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ВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию
ВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию - РИА Новости Крым, 22.06.2026
ВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию
Армия России взяла под огневой контроль значительную часть Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T12:10
2026-06-22T12:10
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Армия России взяла под огневой контроль значительную часть Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы республики Дениса Пушилина.Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, который объединяет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты.Потеря этого укрепрайона нарушит систему снабжения группировки противника в Донбассе и позволит российской армии установить контроль над всей территорией ДНР, отметил Пушилин.Ранее сообщалось, что в Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ.Также Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Штурмовики "Южной" группировки выбили ВСУ из 96 зданий в Константиновке. А 16 июня российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России бьет ВСУ по всем фронтамНовости СВО: российские бойцы устанавливают контроль над новыми территориямиКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
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РИА Новости Крым
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96
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу
ВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию

ВС РФ установили огневой контроль над частью Славянско-Краматорской агломерации

12:10 22.06.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Армия России взяла под огневой контроль значительную часть Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы республики Дениса Пушилина.
"Наши подразделения имеют все перспективы для освобождения Славянско-Краматорской агломерации. Потому что огневой контроль над значительной частью агломерации теперь установлен", — сказал Пушилин в интервью ИС "Вести".
Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, который объединяет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты.
Потеря этого укрепрайона нарушит систему снабжения группировки противника в Донбассе и позволит российской армии установить контроль над всей территорией ДНР, отметил Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ.
Также Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Штурмовики "Южной" группировки выбили ВСУ из 96 зданий в Константиновке. А 16 июня российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинНовости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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