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Восток Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Восток Крыма частично обесточен
Восток Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Восток Крыма частично обесточен
В Восточном районе Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество. Об этом сообщает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T10:49
2026-06-22T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Восточном районе Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".По информации энергетиков, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановить электроснабжение планируется до 17:00.21 июня сообщалось, что в Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии.Также в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях. Затем в городе восстановили постоянную подачу электричества после произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуВ Севастополе полностью восстановили электроснабжениеВ Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Восток Крыма частично обесточен

Восток Крыма частично обесточен из-за повреждения сетей

10:49 22.06.2026 (обновлено: 11:00 22.06.2026)
 
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ЛЭП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Восточном районе Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".
"В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Восточного энергорайона", - говорится в сообщении.
По информации энергетиков, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановить электроснабжение планируется до 17:00.
21 июня сообщалось, что в Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии.
Также в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях. Затем в городе восстановили постоянную подачу электричества после произошедшего.
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