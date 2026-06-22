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Власти Севастополя продлили работу городского транспорта - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Власти Севастополя продлили работу городского транспорта
Власти Севастополя продлили работу городского транспорта - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Власти Севастополя продлили работу городского транспорта
В Севастополе продлят работу общественного транспорта с 21:00 до 22:00. Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение в понедельник. Об этом на... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T17:28
2026-06-22T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе продлят работу общественного транспорта с 21:00 до 22:00. Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение в понедельник. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.21 июня в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия. Развожаев сообщил, что общественный транспорт изменил время своей работы. Паромы курсировать не будут, только пассажирские катера.По словам губернатора, после введенных изменений от многих горожан стали поступать сообщения с просьбой продлить время работы транспорта.Кроме того, на заседании правительства был озвучен алгоритм действий работы транспорта при сигнале воздушной тревоги. Регламент вступил в действие 22 июня в 15:00.По словам и. о. замгубернатора города Павла Иено, во время сигнала тревоги водители общественного транспорта будут снижать скорость до 40 км/ч в городе и до 60 км/ч за пределами Севастополя, после чего на ближайшей остановке транспорт будет останавливаться, а пассажирам предлагаться проследовать к ближайшему укрытию. После высадки желающих пройти в убежище транспорт будет возобновлять движение.Он уточнил, что пассажирский транспорт будет продолжать движение не только в городе, но и за его пределами. Речь идет о межрегиональных маршрутах. Исключение составит морской транспорт, который, как и прежде, не будет ходить во время воздушной тревоги. 16 июня сообщалось, что в Севастополе транспорт будет курсировать во время тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепитаНовости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУПосле падения обломков от сбитого беспилотника ВСУ горит яхт-клуб в Севастополе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, общественный транспорт, правительство севастополя, михаил развожаев
Власти Севастополя продлили работу городского транспорта

В Севастополе продлят работу общественного транспорта

17:28 22.06.2026
 
© Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города СевастополяСевастополь
Севастополь
© Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе продлят работу общественного транспорта с 21:00 до 22:00. Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение в понедельник. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
21 июня в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия. Развожаев сообщил, что общественный транспорт изменил время своей работы. Паромы курсировать не будут, только пассажирские катера.
По словам губернатора, после введенных изменений от многих горожан стали поступать сообщения с просьбой продлить время работы транспорта.
"Исходили из того, что в 21:00 уже темнеет. Однако существенная часть людей, особенно жителей Северной стороны, может столкнуться с трудностями. Поэтому работу общественного транспорта продлим до 22:00", – сказал губернатор.
Кроме того, на заседании правительства был озвучен алгоритм действий работы транспорта при сигнале воздушной тревоги. Регламент вступил в действие 22 июня в 15:00.
По словам и. о. замгубернатора города Павла Иено, во время сигнала тревоги водители общественного транспорта будут снижать скорость до 40 км/ч в городе и до 60 км/ч за пределами Севастополя, после чего на ближайшей остановке транспорт будет останавливаться, а пассажирам предлагаться проследовать к ближайшему укрытию. После высадки желающих пройти в убежище транспорт будет возобновлять движение.

"При обнаружении водителем транспорта обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, водитель должен немедленно принять меры – остановить транспорт, открыть двери и предоставить гражданам возможность выйти", – отметил Иено.

Он уточнил, что пассажирский транспорт будет продолжать движение не только в городе, но и за его пределами. Речь идет о межрегиональных маршрутах. Исключение составит морской транспорт, который, как и прежде, не будет ходить во время воздушной тревоги. 16 июня сообщалось, что в Севастополе транспорт будет курсировать во время тревоги.
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СевастопольНовости СевастополяОбщественный транспортПравительство СевастополяМихаил Развожаев
 
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