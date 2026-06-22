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В Ялте отключат ночное освещение улиц - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В Ялте отключат ночное освещение улиц
В Ялте отключат ночное освещение улиц - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Ялте отключат ночное освещение улиц
Уличное освещение в Ялте в понедельник вечером отключат для снижения нагрузки на сети энергоснабжения. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Уличное освещение в Ялте в понедельник вечером отключат для снижения нагрузки на сети энергоснабжения. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба города.Жителей города и туристов просят отнестись к ситуации с пониманием.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ялта, новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети крыма, происшествия, отключение электроэнергии
В Ялте отключат ночное освещение улиц

Уличное освещение в Ялте отключат для снижения нагрузки на сети – ЕДДС

22:21 22.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Уличное освещение в Ялте в понедельник вечером отключат для снижения нагрузки на сети энергоснабжения. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба города.
"В целях снижения нагрузки с электросетей, сегодня, 22.06.2026, уличное освещение включаться не будет",– сказано в сообщении.
Жителей города и туристов просят отнестись к ситуации с пониманием.
В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".
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ЯлтаНовости КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаПроисшествияОтключение электроэнергии
 
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