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В Ялте отключат ночное освещение улиц
В Ялте отключат ночное освещение улиц - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Ялте отключат ночное освещение улиц
Уличное освещение в Ялте в понедельник вечером отключат для снижения нагрузки на сети энергоснабжения. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T22:21
2026-06-22T22:21
2026-06-22T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Уличное освещение в Ялте в понедельник вечером отключат для снижения нагрузки на сети энергоснабжения. Об этом информирует Единая дежурная диспетчерская служба города.Жителей города и туристов просят отнестись к ситуации с пониманием.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Ялте отключат ночное освещение улиц
Уличное освещение в Ялте отключат для снижения нагрузки на сети – ЕДДС