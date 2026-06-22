В Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса
В Севастополе студенты-медики будут получать доплаты к стипендии с первого курса – власти
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевС помощью умных искусственных "пациентов" медики до автоматизма оттачивают алгоритмы самых разных процедур
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Севастополя изменили порядок поддержки студентов и ординаторов, которые учатся по целевому направлению в медицинских вузах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.
Он напомнил, что раньше доплату к стипендии в размере 3000 рублей студенты получали только на двух последних курсах. В случае неуспеваемости – выплату прекращали.
"Теперь доплата в 3000 рублей будет начисляться с первого курса, сразу после зачисления. Это касается тех, кто поступит на целевое обучение с 1 июля 2026 года. Если у студента возникнут трудности с учебой, выплату не отменят полностью, а сократят до 1500 рублей в месяц", – проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.
Финансовая поддержка с первого курса сделает целевое обучение более привлекательным для абитуриентов, считают власти Севастополя.
Первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа, сообщал ранее депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин.
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