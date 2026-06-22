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В Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса
В Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса
В Севастополя изменили порядок поддержки студентов и ординаторов, которые учатся по целевому направлению в медицинских вузах. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T21:23
2026-06-22T21:23
медицина
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Севастополя изменили порядок поддержки студентов и ординаторов, которые учатся по целевому направлению в медицинских вузах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.Он напомнил, что раньше доплату к стипендии в размере 3000 рублей студенты получали только на двух последних курсах. В случае неуспеваемости – выплату прекращали.Финансовая поддержка с первого курса сделает целевое обучение более привлекательным для абитуриентов, считают власти Севастополя.Первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа, сообщал ранее депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько врачей не хватает СевастополюПутин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиковМинздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков
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РИА Новости Крым
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медицина, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе
В Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса

В Севастополе студенты-медики будут получать доплаты к стипендии с первого курса – власти

21:23 22.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевС помощью умных искусственных "пациентов" медики до автоматизма оттачивают алгоритмы самых разных процедур
С помощью умных искусственных пациентов медики до автоматизма оттачивают алгоритмы самых разных процедур - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Севастополя изменили порядок поддержки студентов и ординаторов, которые учатся по целевому направлению в медицинских вузах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.
Он напомнил, что раньше доплату к стипендии в размере 3000 рублей студенты получали только на двух последних курсах. В случае неуспеваемости – выплату прекращали.

"Теперь доплата в 3000 рублей будет начисляться с первого курса, сразу после зачисления. Это касается тех, кто поступит на целевое обучение с 1 июля 2026 года. Если у студента возникнут трудности с учебой, выплату не отменят полностью, а сократят до 1500 рублей в месяц", – проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.

Финансовая поддержка с первого курса сделает целевое обучение более привлекательным для абитуриентов, считают власти Севастополя.
Первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа, сообщал ранее депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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МедицинаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОбразование в Крыму и Севастополе
 
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