https://crimea.ria.ru/20260622/v-sevastopole-studentam-medikam-budut-doplachivat-s-pervogo-kursa-1157080216.html

В Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса

В Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса - РИА Новости Крым, 22.06.2026

В Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса

В Севастополя изменили порядок поддержки студентов и ординаторов, которые учатся по целевому направлению в медицинских вузах. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T21:23

2026-06-22T21:23

2026-06-22T21:23

медицина

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Севастополя изменили порядок поддержки студентов и ординаторов, которые учатся по целевому направлению в медицинских вузах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города.Он напомнил, что раньше доплату к стипендии в размере 3000 рублей студенты получали только на двух последних курсах. В случае неуспеваемости – выплату прекращали.Финансовая поддержка с первого курса сделает целевое обучение более привлекательным для абитуриентов, считают власти Севастополя.Первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа, сообщал ранее депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько врачей не хватает СевастополюПутин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиковМинздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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