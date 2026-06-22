https://crimea.ria.ru/20260622/v-sevastopole-pochtili-pamyat-pavshikh-v-nachale-velikoy-otechestvennoy-voyny-1157053384.html

В Севастополе почтили память павших в начале Великой Отечественной войны

В Севастополе почтили память павших в начале Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 22.06.2026

В Севастополе почтили память павших в начале Великой Отечественной войны

Сегодня, когда враг вновь пытается запугать нас, чтить память павших в Великой Отечественной войне с ее первых минут означает готовность сохранять мужество и... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T08:17

2026-06-22T08:17

2026-06-22T08:17

севастополь

новости севастополя

память

михаил развожаев

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Сегодня, когда враг вновь пытается запугать нас, чтить память павших в Великой Отечественной войне с ее первых минут означает готовность сохранять мужество и единство, чтобы стоять до конца и победить. Об этом заявил губернатор Севастополя, почтив память первых жертв Великой Отечественной войны ночью 22 июня.Развожаев напомнил, что ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, в 3 часа 13 минут, Севастополь первым в стране принял на себя удар врага.Он отметил, что сегодня история повторяется: враг снова пытается запугать нас, "но мы знаем цену миру и цену вражеской подлости", а потому, как и наши деды, мы не дрогнем, подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война

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2026

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