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В Севастополе почтили память павших в начале Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В Севастополе почтили память павших в начале Великой Отечественной войны
В Севастополе почтили память павших в начале Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Севастополе почтили память павших в начале Великой Отечественной войны
Сегодня, когда враг вновь пытается запугать нас, чтить память павших в Великой Отечественной войне с ее первых минут означает готовность сохранять мужество и... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T08:17
2026-06-22T08:17
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память
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Сегодня, когда враг вновь пытается запугать нас, чтить память павших в Великой Отечественной войне с ее первых минут означает готовность сохранять мужество и единство, чтобы стоять до конца и победить. Об этом заявил губернатор Севастополя, почтив память первых жертв Великой Отечественной войны ночью 22 июня.Развожаев напомнил, что ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, в 3 часа 13 минут, Севастополь первым в стране принял на себя удар врага.Он отметил, что сегодня история повторяется: враг снова пытается запугать нас, "но мы знаем цену миру и цену вражеской подлости", а потому, как и наши деды, мы не дрогнем, подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война
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севастополь, новости севастополя, память, михаил развожаев, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
В Севастополе почтили память павших в начале Великой Отечественной войны

Губернатор Севастополя обратился к жителям в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной

08:17 22.06.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСАкция памяти в Севастополе. 22 июня 2026 года
Акция памяти в Севастополе. 22 июня 2026 года
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Сегодня, когда враг вновь пытается запугать нас, чтить память павших в Великой Отечественной войне с ее первых минут означает готовность сохранять мужество и единство, чтобы стоять до конца и победить. Об этом заявил губернатор Севастополя, почтив память первых жертв Великой Отечественной войны ночью 22 июня.
Развожаев напомнил, что ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, в 3 часа 13 минут, Севастополь первым в стране принял на себя удар врага.
"Тогда, в 1941-м, немецкая авиация атаковала мирно спящий город. На улице Подгорной – ныне это улица Нефедова – оборвались первые жизни. Севастополь стал точкой отсчета великой боли и великого подвига всей нашей страны", – написал глава города в своем официальном канале в "МАКС".
© Михаил Развожаев в МАКСАкция памяти в Севастополе. 22 июня 2026 года
Акция памяти в Севастополе. 22 июня 2026 года
© Михаил Развожаев в МАКС
Акция памяти в Севастополе. 22 июня 2026 года
Он отметил, что сегодня история повторяется: враг снова пытается запугать нас, "но мы знаем цену миру и цену вражеской подлости", а потому, как и наши деды, мы не дрогнем, подчеркнул губернатор.
"Каждый год мы чтим память павших. Но сегодня, когда враг снова пытается запугать нас, наша память – это наша готовность стоять до конца... Мы будем сохранять мужество, когда вокруг неспокойно, и железную волю, когда от нас требуют единства. Мы помним уроки прошлого. И мы обязательно победим!" – заключил он.
© Михаил Развожаев в МАКСАкция памяти в Севастополе. 22 июня 2026 года
Акция памяти в Севастополе. 22 июня 2026 года
© Михаил Развожаев в МАКС
Акция памяти в Севастополе. 22 июня 2026 года
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