https://crimea.ria.ru/20260622/v-sevastopole-ogranichili-dvizhenie-baykerov-i-mopedistov-1157055715.html

В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов

В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов - РИА Новости Крым, 22.06.2026

В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов

С 22 июня передвижение на мототранспорте в Севастополе в ночное время запрещено. Нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T10:41

2026-06-22T10:41

2026-06-22T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. С 22 июня передвижение на мототранспорте в Севастополе в ночное время запрещено. Нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.16 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.Затем Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время.Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.21 июня Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный протокол, как и его родителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужен ли запрет "мотопокатушек" по ночам во всей России – мнениеЗапрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимостьЧто делать при акате БПЛА – советы эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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