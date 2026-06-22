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В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов
В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов
С 22 июня передвижение на мототранспорте в Севастополе в ночное время запрещено. Нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T10:41
2026-06-22T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. С 22 июня передвижение на мототранспорте в Севастополе в ночное время запрещено. Нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.16 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.Затем Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время.Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.21 июня Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный протокол, как и его родителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужен ли запрет "мотопокатушек" по ночам во всей России – мнениеЗапрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимостьЧто делать при акате БПЛА – советы эксперта
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, транспорт, безопасность, михаил развожаев
В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов

В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов ночью и во время тревог

10:41 22.06.2026 (обновлено: 10:45 22.06.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМотоцикл
Мотоцикл - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. С 22 июня передвижение на мототранспорте в Севастополе в ночное время запрещено. Нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С 22 июня на территории Севастополя ограничено передвижение трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров (с объемом двигателя до 125 куб.см.), мотоциклов — с 22:00 до 06:00, а также в период действия сигналов "воздушная тревога" и "воздушная тревога и морская опасность", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
16 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.
Затем Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время.
Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.
21 июня Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный протокол, как и его родителей.
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СевастопольНовости СевастополяТранспортБезопасностьМихаил Развожаев
 
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