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В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов
В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов
С 22 июня передвижение на мототранспорте в Севастополе в ночное время запрещено. Нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T10:41
2026-06-22T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. С 22 июня передвижение на мототранспорте в Севастополе в ночное время запрещено. Нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.16 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.Затем Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время.Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.21 июня Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный протокол, как и его родителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужен ли запрет "мотопокатушек" по ночам во всей России – мнениеЗапрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимостьЧто делать при акате БПЛА – советы эксперта
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В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов
В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов ночью и во время тревог
10:41 22.06.2026 (обновлено: 10:45 22.06.2026)