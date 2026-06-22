Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260622/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1157045054.html
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе в пятый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T11:50
2026-06-22T11:50
новости севастополя
севастополь
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352460_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_6c82b74177ff1d276ea593a9f69de3f1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.С этой недели общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352460_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_e9e2fdcf5948eea70fe6a5970d19e2be.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

11:50 22.06.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
С этой недели общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12Крымский мост открыли для движения
12:10ВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию
12:04Отбой ракетной опасности в Крыму
12:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:50В Севастополе воздушная тревога
11:50В Крыму объявили ракетную опасность
11:37Феодосия частично осталась без воды из-за перебоев со светом
11:26В России объявят Минуту молчания – когда и во сколько
11:09В Крыму приостановили работу детских лагерей
11:06Крымский мост сейчас: движение перекрыто третий раз за день
10:49Восток Крыма частично обесточен
10:41В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов
10:21ФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектами
10:11В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
09:52В Крыму пять человек погибли в ДТП
09:34Более 20 сел Симферопольского района осталось без газа
09:23Крымский мост: обстановка после возобновления движения в понедельник
09:17Серия землетрясений произошла у берегов Севастополя - что известно
09:09Не только День памяти и скорби: в Крыму назвали важность дня 22 июня
08:49День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика
Лента новостейМолния