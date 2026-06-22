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В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения света - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения света
В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения света - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения света
В Севастополе на сегодняшний день топливо уходит на снабжение оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Совместно с федеральным штабом... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T16:47
2026-06-22T16:47
дефицит топлива в крыму
топливо
топливо в крыму
бензин
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на сегодняшний день топливо уходит на снабжение оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Совместно с федеральным штабом делается все возможное для возобновления поставок бензина в город. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства в понедельник.Глава Севастополя напомнил, что решение о приостановке продажи бензина на городских АЗС приняли в воскресенье, 21 июня, из-за логистических сложностей после последней атаки врага на Керченском направлении.Также Развожаев поручил продумать порядок заправки дизель-генераторов на случай, если возникнут серьезные перебои с электричеством. По его словам, этим вопросом интересуются многие горожане в соцсетях.Вместе с тем, ситуация с электроснабжением в Севастополе на сегодняшний день стабильна. Электричество подается без ограничений, отметил глава города.В воскресенье в Севастополе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях. Однако вскоре постоянную подачу электричества вернули.Также 21 июня в городе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменяют все массовые уличные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известноВ Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в КрымуКак в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дефицит топлива в крыму, топливо, топливо в крыму, бензин, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя
В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения света

В Севастополе разрабатывают порядок заправки генераторов на случай перебоев со светом

16:47 22.06.2026
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкУстановка дизель-генераторов на базовые станции мобильной связи в Севастополе
Установка дизель-генераторов на базовые станции мобильной связи в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на сегодняшний день топливо уходит на снабжение оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Совместно с федеральным штабом делается все возможное для возобновления поставок бензина в город. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства в понедельник.
Глава Севастополя напомнил, что решение о приостановке продажи бензина на городских АЗС приняли в воскресенье, 21 июня, из-за логистических сложностей после последней атаки врага на Керченском направлении.
"Вместе с Федеральным штабом делаем все возможное, чтобы восстановить поставки топлива в Севастополь. Как только это получится, продажа топлива для жителей возобновится", - сказал губернатор.
Также Развожаев поручил продумать порядок заправки дизель-генераторов на случай, если возникнут серьезные перебои с электричеством. По его словам, этим вопросом интересуются многие горожане в соцсетях.
Вместе с тем, ситуация с электроснабжением в Севастополе на сегодняшний день стабильна. Электричество подается без ограничений, отметил глава города.
"Сейчас в городе все работает стабильно, свет подается без ограничений. Но нужно заранее подготовить механизм, особенно для частных домов, где есть дизель-генераторы. Речь идет об отдельном порядке заправки в ограниченном объеме — на случай, если действительно возникнет чрезвычайная ситуация. Такой план должен быть заранее согласован с владельцами АЗС", - сказал Михаил Развожаев.
В воскресенье в Севастополе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях. Однако вскоре постоянную подачу электричества вернули.
Также 21 июня в городе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменяют все массовые уличные мероприятия.
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