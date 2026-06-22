https://crimea.ria.ru/20260622/v-sevastopole-gotovyat-poryadok-zapravki-generatorov-na-sluchay-otklyucheniya-sveta-1157072060.html

В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения света

В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения света - РИА Новости Крым, 22.06.2026

В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения света

В Севастополе на сегодняшний день топливо уходит на снабжение оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Совместно с федеральным штабом... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T16:47

2026-06-22T16:47

2026-06-22T16:47

дефицит топлива в крыму

топливо

топливо в крыму

бензин

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на сегодняшний день топливо уходит на снабжение оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Совместно с федеральным штабом делается все возможное для возобновления поставок бензина в город. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства в понедельник.Глава Севастополя напомнил, что решение о приостановке продажи бензина на городских АЗС приняли в воскресенье, 21 июня, из-за логистических сложностей после последней атаки врага на Керченском направлении.Также Развожаев поручил продумать порядок заправки дизель-генераторов на случай, если возникнут серьезные перебои с электричеством. По его словам, этим вопросом интересуются многие горожане в соцсетях.Вместе с тем, ситуация с электроснабжением в Севастополе на сегодняшний день стабильна. Электричество подается без ограничений, отметил глава города.В воскресенье в Севастополе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях. Однако вскоре постоянную подачу электричества вернули.Также 21 июня в городе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменяют все массовые уличные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известноВ Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в КрымуКак в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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