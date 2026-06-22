https://crimea.ria.ru/20260622/v-rossii-obyavyat-minutu-molchaniya--kogda-i-vo-skolko-1157056542.html

В России объявят Минуту молчания – когда и во сколько

В России объявят Минуту молчания – когда и во сколько - РИА Новости Крым, 22.06.2026

В России объявят Минуту молчания – когда и во сколько

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби по всей России объявят Минуту молчания. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T11:26

2026-06-22T11:26

2026-06-22T11:07

министерство обороны рф

память

день памяти и скорби

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби по всей России объявят Минуту молчания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Россиян призывают прерваться на минуту, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто ковал Победу в тылу.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, вспоминая в День памяти и скорби жертв нацизма и подвиг народа, заявил, что военная машина Европы, объединенная под знаменами германского нацизма, уже пыталась нанести нашей стране "стратегическое поражение" 85 лет назад, но разбилась вдребезги о единство, мужество, героизм и силу духа наших предков. И на этот раз враг будет разбит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, память, день памяти и скорби, россия, общество