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В России объявят Минуту молчания – когда и во сколько
В России объявят Минуту молчания – когда и во сколько - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В России объявят Минуту молчания – когда и во сколько
Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби по всей России объявят Минуту молчания. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T11:26
2026-06-22T11:26
2026-06-22T11:07
министерство обороны рф
память
день памяти и скорби
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби по всей России объявят Минуту молчания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Россиян призывают прерваться на минуту, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто ковал Победу в тылу.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, вспоминая в День памяти и скорби жертв нацизма и подвиг народа, заявил, что военная машина Европы, объединенная под знаменами германского нацизма, уже пыталась нанести нашей стране "стратегическое поражение" 85 лет назад, но разбилась вдребезги о единство, мужество, героизм и силу духа наших предков. И на этот раз враг будет разбит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР
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министерство обороны рф, память, день памяти и скорби, россия, общество
В России объявят Минуту молчания – когда и во сколько
В память о погибших в годы Великой Отечественной войны в России объявят Минуту молчания