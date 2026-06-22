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В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина
В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина
Временные ограничения на продажу бензина и дизтоплива постепенно вводят в разных регионах России на фоне ажиотажного спроса, информируют власти субъектов РФ. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T22:37
2026-06-22T22:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Временные ограничения на продажу бензина и дизтоплива постепенно вводят в разных регионах России на фоне ажиотажного спроса, информируют власти субъектов РФ.В частности, в Саратовской области с 23 по 30 июня вводят временный лимит по бензину – не более 30 литров на одну машину сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Эта вынужденная мера необходима в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке", – пояснил глава региона.По аналогичной причине ограничения на продажу бензина и дизеля ввели и в Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко. "На АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля. Вводятся ограничения по литражу: 40 литров – бензин 80 литров – дизельное топливо. На трассовых АЗС: 40 л – бензин 200 л – дизельное топливо – ограничений нет", – сообщил Хоценко в своем МАКС-аккаунте.Также с 23 июня "Лукойл" ограничит отпуск топлива в Воронежской области – не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городе, и не более 60 литров бензина и 200 литров дизеля на трассе. Об этом сообщает правительство региона.Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о введении ограничений по отпуску бензина на отдельных АЗС, часть временно прекратили обслуживание. "Такие перебои по всей стране. На западе дронами ВСУ выведены из строя объекты нефтепереработки. Многие регионы, в том числе и мы, вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально", – констатировал Кобзев в своем канале в МАКС.Первым ограничивать продажу бензина стал Крым, где было разрешено отпускать до 20 литров в одни руки. С 21 июня продажа топлива частным лицам в Крыму полностью запрещена. Аналогичная ситуация складывается в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в КрымуВ Севастополе задерживаются поставки топливаВ Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, саратовская область, омская область, воронежская область, иркутская область, бензин, топливо
В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина

Лимиты на продажу бензина вводят в разных регионах России – власти

22:37 22.06.2026 (обновлено: 22:41 22.06.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Временные ограничения на продажу бензина и дизтоплива постепенно вводят в разных регионах России на фоне ажиотажного спроса, информируют власти субъектов РФ.
В частности, в Саратовской области с 23 по 30 июня вводят временный лимит по бензину – не более 30 литров на одну машину сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Эта вынужденная мера необходима в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке", – пояснил глава региона.
По аналогичной причине ограничения на продажу бензина и дизеля ввели и в Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко. "На АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля. Вводятся ограничения по литражу: 40 литров – бензин 80 литров – дизельное топливо. На трассовых АЗС: 40 л – бензин 200 л – дизельное топливо – ограничений нет", – сообщил Хоценко в своем МАКС-аккаунте.
Также с 23 июня "Лукойл" ограничит отпуск топлива в Воронежской области – не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городе, и не более 60 литров бензина и 200 литров дизеля на трассе. Об этом сообщает правительство региона.
Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о введении ограничений по отпуску бензина на отдельных АЗС, часть временно прекратили обслуживание. "Такие перебои по всей стране. На западе дронами ВСУ выведены из строя объекты нефтепереработки. Многие регионы, в том числе и мы, вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально", – констатировал Кобзев в своем канале в МАКС.
Первым ограничивать продажу бензина стал Крым, где было разрешено отпускать до 20 литров в одни руки. С 21 июня продажа топлива частным лицам в Крыму полностью запрещена. Аналогичная ситуация складывается в Севастополе.
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