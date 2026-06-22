https://crimea.ria.ru/20260622/v-krymu-pyat-chelovek-pogibli-v-dtp-1157054863.html
В Крыму пять человек погибли в ДТП
В Крыму пять человек погибли в ДТП - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Крыму пять человек погибли в ДТП
В Крыму в период с 15 по 21 июня зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T09:52
2026-06-22T09:52
2026-06-22T09:52
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
новости крыма
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786016_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9187ed54c76c07d4b19da7e6efaef90b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в период с 15 по 21 июня зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Отмечается, что за неделю произошло пять ДТП с участием пешеходов, в которых один человек погиб, четверо пострадали, в том числе двое несовершеннолетних."Пресечено 133 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 19 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", - рассказали в Госавтоинспекции Крыма.Ранее сообщалось, что число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшиеВ Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за суткиВ Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратуры
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786016_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_67b04ee6ee22f5554b5f4a6f78dee2ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, новости крыма, происшествия
В Крыму пять человек погибли в ДТП
На территории Крыма за неделю в результате ДТП погибли пять человек