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В Крыму пять человек погибли в ДТП

В Крыму пять человек погибли в ДТП - РИА Новости Крым, 22.06.2026

В Крыму пять человек погибли в ДТП

В Крыму в период с 15 по 21 июня зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T09:52

2026-06-22T09:52

2026-06-22T09:52

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

госавтоинспекция крыма

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в период с 15 по 21 июня зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Отмечается, что за неделю произошло пять ДТП с участием пешеходов, в которых один человек погиб, четверо пострадали, в том числе двое несовершеннолетних."Пресечено 133 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 19 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", - рассказали в Госавтоинспекции Крыма.Ранее сообщалось, что число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшиеВ Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за суткиВ Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратуры

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, новости крыма, происшествия