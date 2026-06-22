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В Крыму пять человек погибли в ДТП - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В Крыму пять человек погибли в ДТП
В Крыму пять человек погибли в ДТП - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Крыму пять человек погибли в ДТП
В Крыму в период с 15 по 21 июня зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T09:52
2026-06-22T09:52
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в период с 15 по 21 июня зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Отмечается, что за неделю произошло пять ДТП с участием пешеходов, в которых один человек погиб, четверо пострадали, в том числе двое несовершеннолетних."Пресечено 133 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 19 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", - рассказали в Госавтоинспекции Крыма.Ранее сообщалось, что число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшиеВ Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за суткиВ Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратуры
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, новости крыма, происшествия
В Крыму пять человек погибли в ДТП

На территории Крыма за неделю в результате ДТП погибли пять человек

09:52 22.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в период с 15 по 21 июня зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
"(В результате ДТП – ред.) пять человек погибли, в том числе двое несовершеннолетних, 21 получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю произошло пять ДТП с участием пешеходов, в которых один человек погиб, четверо пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.
"Пресечено 133 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 19 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", - рассказали в Госавтоинспекции Крыма.
Ранее сообщалось, что число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми.
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