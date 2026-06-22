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В Крыму приостановили работу детских лагерей - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В Крыму приостановили работу детских лагерей
В Крыму приостановили работу детских лагерей - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Крыму приостановили работу детских лагерей
С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики СЕргея Аксенова опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T11:09
2026-06-22T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики СЕргея Аксенова опубликован на официальном портале правительства РК.Глава Крыма Сергей Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям."В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.Накануне в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов и отменили все массовые уличные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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крым, новости крыма, срочные новости крыма, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, детский отдых
В Крыму приостановили работу детских лагерей

В Крыму приостановили размещение детей в лагерях отдыха - указ

11:09 22.06.2026 (обновлено: 11:14 22.06.2026)
 
© РИА Новости КрымПляж в Песчаном
Пляж в Песчаном - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики СЕргея Аксенова опубликован на официальном портале правительства РК.
"На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности", - говорится в документе.
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям.
"В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Накануне в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов и отменили все массовые уличные мероприятия.
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