https://crimea.ria.ru/20260622/v-krymu-priostanovili-dvizhenie-elektrichek-na-odnom-uchastke-1157055159.html

В Крыму приостановили движение электричек на одном участке

В Крыму приостановили движение электричек на одном участке - РИА Новости Крым, 22.06.2026

В Крыму приостановили движение электричек на одном участке

В Крыму временно остановили движение электричек на участке Остряково — Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T10:11

2026-06-22T10:11

2026-06-22T10:11

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

крым

новости крыма

железные дороги крыма

электричка

транспорт

логистика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139020665_0:382:960:922_1920x0_80_0_0_4149fa5c23b36fd38d38c49d5c4b4ee3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму временно остановили движение электричек на участке Остряково — Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В ЮППК отметили, что на станциях дежурят сотрудники компании, которые помогут пассажирам сориентироваться и пересесть в нужный автобус.Ранее сообщалось, что в Крыму в пятницу приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово - Владиславовка и Владиславовка - Семь Колодезей.До этого в график движения крымских поездов "Таврия" внесли существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамГрафик движения крымских электричек изменится с 18 июняЖ/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юппк "южная пригородная пассажирская компания", крым, новости крыма, железные дороги крыма, электричка, транспорт, логистика