Рейтинг@Mail.ru
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260622/v-krymu-priostanovili-dvizhenie-elektrichek-na-odnom-uchastke-1157055159.html
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
В Крыму временно остановили движение электричек на участке Остряково — Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T10:11
2026-06-22T10:11
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
крым
новости крыма
железные дороги крыма
электричка
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139020665_0:382:960:922_1920x0_80_0_0_4149fa5c23b36fd38d38c49d5c4b4ee3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму временно остановили движение электричек на участке Остряково — Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В ЮППК отметили, что на станциях дежурят сотрудники компании, которые помогут пассажирам сориентироваться и пересесть в нужный автобус.Ранее сообщалось, что в Крыму в пятницу приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово - Владиславовка и Владиславовка - Семь Колодезей.До этого в график движения крымских поездов "Таврия" внесли существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамГрафик движения крымских электричек изменится с 18 июняЖ/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139020665_0:292:960:1012_1920x0_80_0_0_24cdab779ef1ef2904f8fe3f0b179667.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юппк "южная пригородная пассажирская компания", крым, новости крыма, железные дороги крыма, электричка, транспорт, логистика
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке

В Крыму на участке Остряково — Яркая приостановили движение электричек

10:11 22.06.2026
 
© РИА Новости КрымЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму временно остановили движение электричек на участке Остряково — Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"Движение пригородных поездов на участке Остряково — Яркая приостановлено по техническим причинам. Для удобства пассажиров на участке маршрута организовано автобусное сообщение", - говорится в сообщении.
В ЮППК отметили, что на станциях дежурят сотрудники компании, которые помогут пассажирам сориентироваться и пересесть в нужный автобус.
Ранее сообщалось, что в Крыму в пятницу приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово - Владиславовка и Владиславовка - Семь Колодезей.
До этого в график движения крымских поездов "Таврия" внесли существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирам
График движения крымских электричек изменится с 18 июня
Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы
 
ЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"КрымНовости КрымаЖелезные дороги КрымаЭлектричкаТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12Крымский мост открыли для движения
12:10ВС РФ берут под огневой контроль Славянско-Краматорскую агломерацию
12:04Отбой ракетной опасности в Крыму
12:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:50В Севастополе воздушная тревога
11:50В Крыму объявили ракетную опасность
11:37Феодосия частично осталась без воды из-за перебоев со светом
11:26В России объявят Минуту молчания – когда и во сколько
11:09В Крыму приостановили работу детских лагерей
11:06Крымский мост сейчас: движение перекрыто третий раз за день
10:49Восток Крыма частично обесточен
10:41В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов
10:21ФСБ задержала жителя Воронежа за слежку за военными объектами
10:11В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
09:52В Крыму пять человек погибли в ДТП
09:34Более 20 сел Симферопольского района осталось без газа
09:23Крымский мост: обстановка после возобновления движения в понедельник
09:17Серия землетрясений произошла у берегов Севастополя - что известно
09:09Не только День памяти и скорби: в Крыму назвали важность дня 22 июня
08:49День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь – инфографика
Лента новостейМолния