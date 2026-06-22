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В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
В Крыму временно остановили движение электричек на участке Остряково — Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T10:11
2026-06-22T10:11
2026-06-22T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму временно остановили движение электричек на участке Остряково — Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В ЮППК отметили, что на станциях дежурят сотрудники компании, которые помогут пассажирам сориентироваться и пересесть в нужный автобус.Ранее сообщалось, что в Крыму в пятницу приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово - Владиславовка и Владиславовка - Семь Колодезей.До этого в график движения крымских поездов "Таврия" внесли существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамГрафик движения крымских электричек изменится с 18 июняЖ/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы
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юппк "южная пригородная пассажирская компания", крым, новости крыма, железные дороги крыма, электричка, транспорт, логистика
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
В Крыму на участке Остряково — Яркая приостановили движение электричек