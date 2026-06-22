Рейтинг@Mail.ru
В Крыму после укусов клещей 15 человек заболели боррелиозом - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260622/v-krymu-posle-ukusov-kleschey-15-chelovek-zaboleli-borreliozom-1157066412.html
В Крыму после укусов клещей 15 человек заболели боррелиозом
В Крыму после укусов клещей 15 человек заболели боррелиозом - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Крыму после укусов клещей 15 человек заболели боррелиозом
В Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом с начала года, сообщает пресс-служба межрегионального управления... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T21:37
2026-06-22T21:37
новости крыма
крым
севастополь
роспотребнадзор
новости севастополя
здравоохранение в крыму и севастополе
клещи
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156167125_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fde523c08004cdb0ae292e5ae06b14d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом с начала года, сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.Для сравнения, в прошлом году на аналогичные даты приходилось 13 подобных случаев.Также в ведомстве уточнили, что в начала года привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 5375 человек, которые находятся в группе риска. Это, например, лесники, студенты, которые проходят производственную практику в горно-лесных зонахПри этом вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики против укусов клещей – репелленты, надлежащую экипировку, напомнили в Роспотребнадзоре.По состоянию на 2 июня было зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещи чаще атакуют именно больных животныхВ Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаровВ России с начала года клещи покусали 284 тысячи человек
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156167125_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_41a25a902f0d9f062b63163f06e7ac60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, севастополь, роспотребнадзор, новости севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе, клещи
В Крыму после укусов клещей 15 человек заболели боррелиозом

В Крыму после укусов клещей 15 человек заболели иксодовым боррелиозом – Роспотребнадзор

21:37 22.06.2026
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории
Клещи в пробирке в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом с начала года, сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.
"Обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года и по состоянию на 22.06.2026г. ниже прошлогодней и не превышает среднемноголетние показатели. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. С начала года на территории Республики Крым и г. Севастополя зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом", – сказано в сообщении.
Для сравнения, в прошлом году на аналогичные даты приходилось 13 подобных случаев.
Также в ведомстве уточнили, что в начала года привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 5375 человек, которые находятся в группе риска. Это, например, лесники, студенты, которые проходят производственную практику в горно-лесных зонах
При этом вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики против укусов клещей – репелленты, надлежащую экипировку, напомнили в Роспотребнадзоре.
По состоянию на 2 июня было зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Клещи чаще атакуют именно больных животных
В Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров
В России с начала года клещи покусали 284 тысячи человек
 
Новости КрымаКрымСевастопольРоспотребнадзорНовости СевастополяЗдравоохранение в Крыму и Севастополеклещи
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день
22:4719 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
22:37В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина
22:21В Ялте отключат ночное освещение улиц
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером 22 июня
21:54Может ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение
21:37В Крыму после укусов клещей 15 человек заболели боррелиозом
21:23В Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса
21:08Крымская теннисистка взяла золото двух международных турниров
20:59К чему приведет Британию отставка Стармера с поста премьера – мнение
20:52ПВО отработала над Крымом - военные сбили еще 141 дрон
20:39Крымский мост открыли для движения транспорта
20:38Готовили подрыв поезда с топливом: ФСБ задержала двух пособников Киева
20:11Поезда крымского направления 23 июня будут заканчивать и начинать путь в Керчи
19:52Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках
19:36Крымский мост закрыли в пятый раз за день
19:31При ракетном ударе ВСУ по Воронежу погибли пять и ранены десятки людей
19:10Российские бойцы разрушают вражескую логистику в ДНР
18:52ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки Энергодара
18:31ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 15 человек
Лента новостейМолния