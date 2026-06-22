https://crimea.ria.ru/20260622/v-krymu-posle-ukusov-kleschey-15-chelovek-zaboleli-borreliozom-1157066412.html

В Крыму после укусов клещей 15 человек заболели боррелиозом

В Крыму после укусов клещей 15 человек заболели боррелиозом - РИА Новости Крым, 22.06.2026

В Крыму после укусов клещей 15 человек заболели боррелиозом

В Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом с начала года, сообщает пресс-служба межрегионального управления... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T21:37

2026-06-22T21:37

2026-06-22T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом с начала года, сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.Для сравнения, в прошлом году на аналогичные даты приходилось 13 подобных случаев.Также в ведомстве уточнили, что в начала года привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 5375 человек, которые находятся в группе риска. Это, например, лесники, студенты, которые проходят производственную практику в горно-лесных зонахПри этом вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики против укусов клещей – репелленты, надлежащую экипировку, напомнили в Роспотребнадзоре.По состоянию на 2 июня было зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещи чаще атакуют именно больных животныхВ Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаровВ России с начала года клещи покусали 284 тысячи человек

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