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В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
Фотовыставка "Отражение. 1941-1945", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, открылась в Симферополе на площадке мемориального... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T13:41
2026-06-22T13:41
совинформбюро
международная медиагруппа "россия сегодня"
выставка
история
память
концлагерь "красный"
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Фотовыставка "Отражение. 1941-1945", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, открылась в Симферополе на площадке мемориального комплекса "Концлагеря "Красный", передает корреспондент РИА Новости Крым.На открытии все присутствующие почтили память павших в годы Великой Отечественной Войны минутой молчания.Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с музеем-заповедником "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и приурочена к 85-летию Советского информбюро, родоначальника международной медиагруппы "Россия сегодня".В основе экспозиции – архив Совинформбюро, также в выставку включены снимки двенадцати военкоров, фотографии о событиях Великой Отечественной.Фонд музея пополнился коллекционным сборником сообщений Совинформбюро в восьми томах. Издание содержит ежедневные сводки о военном положении на фронтах, работе тыла, информацию о партизанском движении - все расположено в хронологическом порядке, отмечают организаторы.Ранее сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 25 июня откроется фотовыставка "На передовой", также посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны и современности.28 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха". В экспозиции были представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, а также работы миротворческих сил и встреч мировых лидеров.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги. Совинформбюро информировало и общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и в советском тылу. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войнеВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации
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96
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совинформбюро, международная медиагруппа "россия сегодня", выставка, история, память, концлагерь "красный", крым, новости крыма
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро

В Крыму в мемориале "Концлагерь "Красный" открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро

13:41 22.06.2026
 
© РИА Новости КрымВ Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Фотовыставка "Отражение. 1941-1945", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, открылась в Симферополе на площадке мемориального комплекса "Концлагеря "Красный", передает корреспондент РИА Новости Крым.
На открытии все присутствующие почтили память павших в годы Великой Отечественной Войны минутой молчания.
Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с музеем-заповедником "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и приурочена к 85-летию Советского информбюро, родоначальника международной медиагруппы "Россия сегодня".
В основе экспозиции – архив Совинформбюро, также в выставку включены снимки двенадцати военкоров, фотографии о событиях Великой Отечественной.
© РИА Новости КрымВ Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
1 из 6
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
2 из 6
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
3 из 6
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
4 из 6
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
5 из 6
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
6 из 6
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости Крым
1 из 6
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости Крым
2 из 6
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости Крым
3 из 6
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости Крым
4 из 6
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости Крым
5 из 6
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости Крым
6 из 6
В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости Крым
Фонд музея пополнился коллекционным сборником сообщений Совинформбюро в восьми томах. Издание содержит ежедневные сводки о военном положении на фронтах, работе тыла, информацию о партизанском движении - все расположено в хронологическом порядке, отмечают организаторы.
Ранее сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 25 июня откроется фотовыставка "На передовой", также посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны и современности.
28 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха". В экспозиции были представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, а также работы миротворческих сил и встреч мировых лидеров.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги. Совинформбюро информировало и общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и в советском тылу. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
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