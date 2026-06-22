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В Крыму отбой авиационной опасности - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В Крыму отбой авиационной опасности
В Крыму отбой авиационной опасности - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Крыму отбой авиационной опасности
В Крыму объявлен отбой авиационной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T07:12
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новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлен отбой авиационной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ракетная опасность, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым
В Крыму отбой авиационной опасности

В Крыму объявили отбой авиационной опасности

07:12 22.06.2026
 
© РИА Новости КрымОблака на закате
Облака на закате - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлен отбой авиационной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.

"Отбой авиационной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.

Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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