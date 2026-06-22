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В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, срочные новости крыма, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым
В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность

11:50 22.06.2026 (обновлено: 12:03 22.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"Авиационная опасность в Республике Крым!" – говорится в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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