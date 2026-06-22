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В Крыму на водителя BMW возбудили дело за смертельное ДТП с микроавтобусом - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В Крыму на водителя BMW возбудили дело за смертельное ДТП с микроавтобусом
В Крыму на водителя BMW возбудили дело за смертельное ДТП с микроавтобусом - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Крыму на водителя BMW возбудили дело за смертельное ДТП с микроавтобусом
В отношении водителя BMW за столкновение с микроавтобусом, из-за которого погибли люди, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T16:31
2026-06-22T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В отношении водителя BMW за столкновение с микроавтобусом, из-за которого погибли люди, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Авария произошла 21 июня в районе села Открытое. BMW при обгоне выехала на "встречку" и врезалась в спринтер. Первоначально сообщалось о двух погибших. В понедельник стало известно, что погибли три человека.По версии следствия, водитель автомобиля BMW, двигаясь по трассе Красноперекопск – Симферополь, возле села Открытое, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. В ДТП погибли три пассажира микроавтобуса 2008, 1977 и 2007 годов рождения. Еще девять человек, которые находились в микроавтобусе, получили различные травмы. Всего в салоне находились 18 пассажиров, уточнили в прокуратуре.Исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров взял под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП. По итогам проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозки пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратурыСбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушекСмертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье – что известно
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, первомайский район, происшествия, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, автомобиль, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Крыму на водителя BMW возбудили дело за смертельное ДТП с микроавтобусом

В Крыму за смертельное ДТП с микроавтобусом возбудили дело на водителя BMW

16:31 22.06.2026
 
© Прокуратура КрымаДТП в Первомайском районе Крыма
ДТП в Первомайском районе Крыма
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В отношении водителя BMW за столкновение с микроавтобусом, из-за которого погибли люди, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Авария произошла 21 июня в районе села Открытое. BMW при обгоне выехала на "встречку" и врезалась в спринтер. Первоначально сообщалось о двух погибших. В понедельник стало известно, что погибли три человека.
По версии следствия, водитель автомобиля BMW, двигаясь по трассе Красноперекопск – Симферополь, возле села Открытое, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. В ДТП погибли три пассажира микроавтобуса 2008, 1977 и 2007 годов рождения. Еще девять человек, которые находились в микроавтобусе, получили различные травмы. Всего в салоне находились 18 пассажиров, уточнили в прокуратуре.
"В отношении водителя автомобиля БМВ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц)", – говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров взял под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП. По итогам проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозки пассажиров.
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