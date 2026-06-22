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В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в Крыму
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в Крыму - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в Крыму
Власти ведут активную работу, чтобы наладить обеспечение населения топливом в Крыму. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T14:15
2026-06-22T14:15
2026-06-22T14:18
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Власти ведут активную работу, чтобы наладить обеспечение населения топливом в Крыму. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля добавил, что правительство старается минимизировать последствия варварских действий киевского режима. "Руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе и информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима", - подчеркнул Песков.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил накануне глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправленияВыгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в КрымуВ Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, топливо в крыму, крым, новости крыма, бензин, дефицит топлива в крыму
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в Крыму
Власти ведут активную работу для обеспечения населения топливом в Крыму - Песков
14:15 22.06.2026 (обновлено: 14:18 22.06.2026)