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Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента", скончался в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Союза... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T23:52

2026-06-22T23:52

2026-06-22T23:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента", скончался в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.В пресс-службе подчеркнули, что Ножкин был истинным патриотом и гражданином, и отметили символизм дня его ухода – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны."Его роли в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине", – отметили в Союзе кинематографистов России.Кроме того, Ножкин был автором Гимна "Бессмертного полка" и ряда песен, таких как "Последний бой", "Под городом Ржевом", "Я люблю тебя, Россия", которые стали истинно народными, частью генетического кода Российского народа, добавили в пресс-службе.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кино, культура, утраты