https://crimea.ria.ru/20260622/umer-narodnyy-artist-rsfsr-mikhail-nozhkin-1157083106.html
Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин
Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин
Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента", скончался в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Союза... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T23:52
2026-06-22T23:52
2026-06-22T23:57
новости
кино
культура
утраты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/16/1157083208_0:63:2048:1215_1920x0_80_0_0_abdb70fe74939b5b67dd057f659d5e33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента", скончался в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.В пресс-службе подчеркнули, что Ножкин был истинным патриотом и гражданином, и отметили символизм дня его ухода – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны."Его роли в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине", – отметили в Союзе кинематографистов России.Кроме того, Ножкин был автором Гимна "Бессмертного полка" и ряда песен, таких как "Последний бой", "Под городом Ржевом", "Я люблю тебя, Россия", которые стали истинно народными, частью генетического кода Российского народа, добавили в пресс-службе.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/16/1157083208_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_bb616edbdc74b0d6e929886411da6441.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, кино, культура, утраты
Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин
Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин
23:52 22.06.2026 (обновлено: 23:57 22.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента", скончался в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"Двадцать второго июня 2026 года на 90-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, драматург, поэт, писатель, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России, член Гильдии актеров кино России Ножкин Михаил Иванович (1937-2026)", – цитирует сообщение РИА Новости.
В пресс-службе подчеркнули, что Ножкин был истинным патриотом и гражданином, и отметили символизм дня его ухода – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны.
"Его роли в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине", – отметили в Союзе кинематографистов России.
Кроме того, Ножкин был автором Гимна "Бессмертного полка" и ряда песен, таких как "Последний бой", "Под городом Ржевом", "Я люблю тебя, Россия", которые стали истинно народными, частью генетического кода Российского народа, добавили в пресс-службе.