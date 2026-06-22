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Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин
Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин
Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента", скончался в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Союза... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T23:52
2026-06-22T23:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента", скончался в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.В пресс-службе подчеркнули, что Ножкин был истинным патриотом и гражданином, и отметили символизм дня его ухода – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны."Его роли в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине", – отметили в Союзе кинематографистов России.Кроме того, Ножкин был автором Гимна "Бессмертного полка" и ряда песен, таких как "Последний бой", "Под городом Ржевом", "Я люблю тебя, Россия", которые стали истинно народными, частью генетического кода Российского народа, добавили в пресс-службе.
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новости, кино, культура, утраты
Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин

23:52 22.06.2026 (обновлено: 23:57 22.06.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ножкин в роли Рощина в фильме "Хождение по мукам"
Актер Михаил Ножкин в роли Рощина в фильме Хождение по мукам - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента", скончался в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

"Двадцать второго июня 2026 года на 90-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, драматург, поэт, писатель, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России, член Гильдии актеров кино России Ножкин Михаил Иванович (1937-2026)", – цитирует сообщение РИА Новости.

В пресс-службе подчеркнули, что Ножкин был истинным патриотом и гражданином, и отметили символизм дня его ухода – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны.
"Его роли в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине", – отметили в Союзе кинематографистов России.
Кроме того, Ножкин был автором Гимна "Бессмертного полка" и ряда песен, таких как "Последний бой", "Под городом Ржевом", "Я люблю тебя, Россия", которые стали истинно народными, частью генетического кода Российского народа, добавили в пресс-службе.
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 июня
23:52Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин
23:47Над Крымом работает ПВО
23:25Крымский мост закрыли в шестой раз за день
23:02Остановка работы детских лагерей в Крыму и землетрясение в Севастополе: главное за день
22:4719 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки
22:37В разных регионах России вводят лимиты на продажу бензина
22:21В Ялте отключат ночное освещение улиц
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером 22 июня
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