Рейтинг@Mail.ru
У берегов Крыма произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260622/u-beregov-kryma-proizoshlo-zemletryasenie-1157052029.html
У берегов Крыма произошло землетрясение
У берегов Крыма произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 22.06.2026
У берегов Крыма произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3.6 произошло у берегов Крыма. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T07:33
2026-06-22T07:55
землетрясение
землетрясение в севастополе
землетрясение в крыму
новости крыма
срочные новости крыма
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295388_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48120ccda2da7dc1484ba44cc4c8bed1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.6 произошло у берегов Крыма. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).Подземный толчок зафиксирован в 5.09 по местному времени в 26 км к юго-юго-западу от Севастополя. Очаг залегал на глубине 35 километров.Замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь уточнила, что произошла серия подземных толчков: в 05 ч 09 мин - М=2.9, в 05 ч 27 мин-М=2.8, в 06 ч 14 мин - М=3.3, в 06 ч 31 мин - М=1.7 и в 07 ч 11 мин - М=2.8Как отмечают в профильных группах местные жители, толчки ощущались в разных районах города.Также сообщается, что в 6.14 по Московскому времени в Черном море произошло еще одно землетрясение магнитудой 3.6. Оно зафиксировано на расстоянии 77 км к северо-востоку от Констанцы, Румыния, и 61 км к юго-востоку от Юриловки, Румыния.Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в районе Крымского полуострова, а также Краснодарского края, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295388_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_94e77a2893a904e80740a2c209e341ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, землетрясение в севастополе, землетрясение в крыму, новости крыма, срочные новости крыма, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3.6

07:33 22.06.2026 (обновлено: 07:55 22.06.2026)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.6 произошло у берегов Крыма. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Подземный толчок зафиксирован в 5.09 по местному времени в 26 км к юго-юго-западу от Севастополя. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь уточнила, что произошла серия подземных толчков: в 05 ч 09 мин - М=2.9, в 05 ч 27 мин-М=2.8, в 06 ч 14 мин - М=3.3, в 06 ч 31 мин - М=1.7 и в 07 ч 11 мин - М=2.8
© Замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина БондарьЗемлетрясения у берегов Севастополя. 22 ибня 2026 года
Землетрясения у берегов Севастополя. 22 ибня 2026 года
© Замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь
Землетрясения у берегов Севастополя. 22 ибня 2026 года
Как отмечают в профильных группах местные жители, толчки ощущались в разных районах города.
Также сообщается, что в 6.14 по Московскому времени в Черном море произошло еще одно землетрясение магнитудой 3.6. Оно зафиксировано на расстоянии 77 км к северо-востоку от Констанцы, Румыния, и 61 км к юго-востоку от Юриловки, Румыния.
Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в районе Крымского полуострова, а также Краснодарского края, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"
Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
 
ЗемлетрясениеЗемлетрясение в СевастополеЗемлетрясение в КрымуНовости КрымаСрочные новости КрымаСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:59Более 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов России
07:33У берегов Крыма произошло землетрясение
07:28Крымский мост открыли для движения транспорта
07:12В Крыму отбой авиационной опасности
06:58Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму
06:41На подлете к Москве сбили почти 60 вражеских дронов
06:30В Крыму объявлена авиационная опасность
06:29Крымский мост закрыт
06:15Первый раунд переговоров Ирана и США завершился - о чем договорились
06:04Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"
03:15Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
23:20Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
23:11Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие
22:04Крымский мост: обстановка на объекте вечером 21 июня
21:52Новости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день
21:28Открытия продолжаются: новые пещеры находят в разных районах Крыма
21:10Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
20:48Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму
Лента новостейМолния