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У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов Крыма произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 22.06.2026

У берегов Крыма произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3.6 произошло у берегов Крыма. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T07:33

2026-06-22T07:33

2026-06-22T07:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.6 произошло у берегов Крыма. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).Подземный толчок зафиксирован в 5.09 по местному времени в 26 км к юго-юго-западу от Севастополя. Очаг залегал на глубине 35 километров.Замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь уточнила, что произошла серия подземных толчков: в 05 ч 09 мин - М=2.9, в 05 ч 27 мин-М=2.8, в 06 ч 14 мин - М=3.3, в 06 ч 31 мин - М=1.7 и в 07 ч 11 мин - М=2.8Как отмечают в профильных группах местные жители, толчки ощущались в разных районах города.Также сообщается, что в 6.14 по Московскому времени в Черном море произошло еще одно землетрясение магнитудой 3.6. Оно зафиксировано на расстоянии 77 км к северо-востоку от Констанцы, Румыния, и 61 км к юго-востоку от Юриловки, Румыния.Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в районе Крымского полуострова, а также Краснодарского края, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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