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В Воронеже ввели режим ЧС после украинского удара - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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В Воронеже ввели режим ЧС после украинского удара
В Воронеже ввели режим ЧС после украинского удара - РИА Новости Крым, 22.06.2026
В Воронеже ввели режим ЧС после украинского удара
В Воронеже после атаки ВСУ на город ввели режим ЧС в пострадавшем от удара районе, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T14:37
2026-06-22T15:05
новости
воронеж
александр гусев
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже после атаки ВСУ на город ввели режим ЧС в пострадавшем от удара районе, сообщил губернатор Александр Гусев.Глава региона сообщил о проведенном заседании оперативного штаба в связи с произошедшей атакой. Пострадавшие, в том числе, в крайне тяжелом состоянии. Территория поврежденного предприятия осматривается. Количество пострадавших уточняется.Ликвидация последствий продолжается. уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, воронеж, александр гусев, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
В Воронеже ввели режим ЧС после украинского удара

В Воронеже после удара ВСУ ввели режим ЧС

14:37 22.06.2026 (обновлено: 15:05 22.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже после атаки ВСУ на город ввели режим ЧС в пострадавшем от удара районе, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона сообщил о проведенном заседании оперативного штаба в связи с произошедшей атакой. Пострадавшие, в том числе, в крайне тяжелом состоянии. Территория поврежденного предприятия осматривается. Количество пострадавших уточняется.

"Существенно повреждены верхние этажи одного производственного здания. Пострадали и фасады ближайших многоквартирных домов. Для оперативной ликвидации последствий приняли решение ввести режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района", – написал Гусев в своем канале в МАКС.

Ликвидация последствий продолжается. уточнил он.
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НовостиВоронежАлександр ГусевПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
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