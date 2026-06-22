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Сравнил себя с Муссолини: в Польше объяснили лишение Зеленского ордена "Белого орла" - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Сравнил себя с Муссолини: в Польше объяснили лишение Зеленского ордена "Белого орла"
Сравнил себя с Муссолини: в Польше объяснили лишение Зеленского ордена "Белого орла" - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Сравнил себя с Муссолини: в Польше объяснили лишение Зеленского ордена "Белого орла"
В Польше объяснили лишение Владимира Зеленского ордена "Белого орла" тем, что глава киевского режима открыто оскорблял польский народ. В Канцелярии польского... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T15:39
2026-06-22T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Польше объяснили лишение Владимира Зеленского ордена "Белого орла" тем, что глава киевского режима открыто оскорблял польский народ. В Канцелярии польского лидера отметили, что врученный орден не может быть отозван, только если награжденный им умер. Также она уточнила, что при правительстве Шредера в Германии не было возведено ни одного памятника в честь Гитлера или Гиммлера, а ни одно подразделение Бундесвера не назвали именем так называемых "героев СС".По словам Енджак, вышеуказанный факт не смутил Зеленского, когда ему вручал орден экс-президент Польши Анджей Дуда. Глава киевского режима, который сейчас упрекает поляков в том, что у Муссолини, Екатерины II и Шредера не отобрали ордена, не жаловался на это, когда три года назад сам получал его.Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*.В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.* Запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для КиеваЗеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко и БелоруссииУскользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей
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польша, украина, новости, неонацизм, национализм
Сравнил себя с Муссолини: в Польше объяснили лишение Зеленского ордена "Белого орла"

Зеленского лишили ордена "Белого орла" за открытое оскорбление польского народа

15:39 22.06.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины и герб Польши у посольства Польши в Киеве
Флаг Украины и герб Польши у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В Польше объяснили лишение Владимира Зеленского ордена "Белого орла" тем, что глава киевского режима открыто оскорблял польский народ. В Канцелярии польского лидера отметили, что врученный орден не может быть отозван, только если награжденный им умер.

"Зеленский упомянул Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шредера, которых не лишили этого ордена. Первые двое давно умерли, а Польша не отзывает ордена посмертно. Бывший канцлер Германии, в свою очередь, никогда не оскорблял польский народ так открыто (как Зеленский – ред.)", – написала на платформе Х заместитель госсекретаря Канцелярии польского лидера Агнешка Енджак.

Также она уточнила, что при правительстве Шредера в Германии не было возведено ни одного памятника в честь Гитлера или Гиммлера, а ни одно подразделение Бундесвера не назвали именем так называемых "героев СС".
По словам Енджак, вышеуказанный факт не смутил Зеленского, когда ему вручал орден экс-президент Польши Анджей Дуда. Глава киевского режима, который сейчас упрекает поляков в том, что у Муссолини, Екатерины II и Шредера не отобрали ордена, не жаловался на это, когда три года назад сам получал его.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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