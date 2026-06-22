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Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму
Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму
Более 13 тысяч медработников Крыма получают социальную выплату. Как сообщают в пресс-службе регионального Отделения Социального Фонда России, с начала года... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T06:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Более 13 тысяч медработников Крыма получают социальную выплату. Как сообщают в пресс-службе регионального Отделения Социального Фонда России, с начала года начислено более 1,3 млрд рублей таких выплат.В населенных пунктах Крыма с населением менее 50 тысяч человек врачи могут получать до 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал – до 30 тысяч рублей. В городах с населением до 100 тысяч – до 29 и 13 тысяч соответственно. В городах с населением от 100 тысяч человек врачи получают 14,5 тысяч рублей, средний медперсонала – до 8 тысяч, а младший – до 4,5. При этом никаких заявлений не нужно, выплаты назначаются автоматически.Для назначения медорганизация должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования, уточняется в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайнВ Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала годаВ Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысяч
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Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму
В Крыму более 13 тысяч медработников получают социальную выплату – СФР
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Более 13 тысяч медработников Крыма получают социальную выплату. Как сообщают в пресс-службе регионального Отделения Социального Фонда России, с начала года начислено более 1,3 млрд рублей таких выплат.
"Ежемесячная специальная социальная выплата назначена работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. В 2026 году Отделение СФР по Республике Крым перечислило им 1,3 млрд рублей", – проинформировали в Отделении.
В населенных пунктах Крыма с населением менее 50 тысяч человек врачи могут получать до 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал – до 30 тысяч рублей. В городах с населением до 100 тысяч – до 29 и 13 тысяч соответственно. В городах с населением от 100 тысяч человек врачи получают 14,5 тысяч рублей, средний медперсонала – до 8 тысяч, а младший – до 4,5. При этом никаких заявлений не нужно, выплаты назначаются автоматически.
"Ежемесячно медицинские организации направляют в Отделение СФР по Республике Крым реестры работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты. После проверки сведений Социальный фонд перечисляет средства не позднее последнего дня месяца, в котором поступили данные реестры", – цитирует пресс-служба управляющего региональным отделением Ивана Рябоконь.
Для назначения медорганизация должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования, уточняется в сообщении.
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