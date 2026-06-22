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Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму

Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму

Более 13 тысяч медработников Крыма получают социальную выплату. Как сообщают в пресс-службе регионального Отделения Социального Фонда России, с начала года... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T06:58

2026-06-22T06:58

2026-06-22T06:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Более 13 тысяч медработников Крыма получают социальную выплату. Как сообщают в пресс-службе регионального Отделения Социального Фонда России, с начала года начислено более 1,3 млрд рублей таких выплат.В населенных пунктах Крыма с населением менее 50 тысяч человек врачи могут получать до 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал – до 30 тысяч рублей. В городах с населением до 100 тысяч – до 29 и 13 тысяч соответственно. В городах с населением от 100 тысяч человек врачи получают 14,5 тысяч рублей, средний медперсонала – до 8 тысяч, а младший – до 4,5. При этом никаких заявлений не нужно, выплаты назначаются автоматически.Для назначения медорганизация должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования, уточняется в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайнВ Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала годаВ Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысяч

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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