Рейтинг@Mail.ru
Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260622/sotsialnye-vyplaty-medikam--skolko-poluchayut-vrachi-i-medsestry-v-krymu-1157008292.html
Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму
Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму
Более 13 тысяч медработников Крыма получают социальную выплату. Как сообщают в пресс-службе регионального Отделения Социального Фонда России, с начала года... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T06:58
2026-06-22T06:58
новости крыма
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
медицина
соцзащита
соцвыплаты
отделение социального фонда россии по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/06/69/066996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8bbe2c3e144f4c2ed9d8192ac34f5ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Более 13 тысяч медработников Крыма получают социальную выплату. Как сообщают в пресс-службе регионального Отделения Социального Фонда России, с начала года начислено более 1,3 млрд рублей таких выплат.В населенных пунктах Крыма с населением менее 50 тысяч человек врачи могут получать до 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал – до 30 тысяч рублей. В городах с населением до 100 тысяч – до 29 и 13 тысяч соответственно. В городах с населением от 100 тысяч человек врачи получают 14,5 тысяч рублей, средний медперсонала – до 8 тысяч, а младший – до 4,5. При этом никаких заявлений не нужно, выплаты назначаются автоматически.Для назначения медорганизация должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования, уточняется в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайнВ Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала годаВ Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысяч
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/06/69/066996_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_44c6e81bbdc3334905068355fefc3672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, соцзащита, соцвыплаты, отделение социального фонда россии по республике крым
Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму

В Крыму более 13 тысяч медработников получают социальную выплату – СФР

06:58 22.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМедработники
Медработники - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Более 13 тысяч медработников Крыма получают социальную выплату. Как сообщают в пресс-службе регионального Отделения Социального Фонда России, с начала года начислено более 1,3 млрд рублей таких выплат.
"Ежемесячная специальная социальная выплата назначена работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. В 2026 году Отделение СФР по Республике Крым перечислило им 1,3 млрд рублей", – проинформировали в Отделении.
В населенных пунктах Крыма с населением менее 50 тысяч человек врачи могут получать до 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал – до 30 тысяч рублей. В городах с населением до 100 тысяч – до 29 и 13 тысяч соответственно. В городах с населением от 100 тысяч человек врачи получают 14,5 тысяч рублей, средний медперсонала – до 8 тысяч, а младший – до 4,5. При этом никаких заявлений не нужно, выплаты назначаются автоматически.
"Ежемесячно медицинские организации направляют в Отделение СФР по Республике Крым реестры работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты. После проверки сведений Социальный фонд перечисляет средства не позднее последнего дня месяца, в котором поступили данные реестры", – цитирует пресс-служба управляющего региональным отделением Ивана Рябоконь.
Для назначения медорганизация должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования, уточняется в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн
В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала года
В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысяч
 
Новости КрымаКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМедицинаСоцзащитаСоцвыплатыОтделение Социального фонда России по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:59Более 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов России
07:33У берегов Крыма произошло землетрясение
07:28Крымский мост открыли для движения транспорта
07:12В Крыму отбой авиационной опасности
06:58Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в Крыму
06:41На подлете к Москве сбили почти 60 вражеских дронов
06:30В Крыму объявлена авиационная опасность
06:29Крымский мост закрыт
06:15Первый раунд переговоров Ирана и США завершился - о чем договорились
06:04Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"
03:15Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
23:20Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
23:11Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие
22:04Крымский мост: обстановка на объекте вечером 21 июня
21:52Новости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день
21:28Открытия продолжаются: новые пещеры находят в разных районах Крыма
21:10Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
20:48Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму
Лента новостейМолния