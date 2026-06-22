https://crimea.ria.ru/20260622/smertelnoe-dtp-s-mikroavtobusom-v-krymu--chislo-zhertv-vozroslo-1157065183.html

Смертельное ДТП с микроавтобусом в Крыму – число жертв возросло

Смертельное ДТП с микроавтобусом в Крыму – число жертв возросло - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Смертельное ДТП с микроавтобусом в Крыму – число жертв возросло

Число погибших в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Крыму, произошедшим накануне, возросло до трех, 11 человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Об... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T14:07

2026-06-22T14:07

2026-06-22T14:07

новости крыма

первомайский район

происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

минздрав крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/15/1157049195_0:398:768:830_1920x0_80_0_0_0f34bcd06ec70926221075e2dcd6ab4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Крыму, произошедшим накануне, возросло до трех, 11 человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости Крым в Минздраве РК.Авария произошла 21 июня в районе села Открытое. BMW при обгоне выехала на "встречку" и врезалась в спринтер, в котором находились 18 человек. Ранее сообщалось о двух погибших.В Минздраве добавили, что четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, семеро госпитализированы. Состояние одного из госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое.По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова ход проверки обстоятельств ДТП в Первомайском районе взят на контроль в республиканской прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросло число ДТП с участием детейВ Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро

первомайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, первомайский район, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, минздрав крыма