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Смертельное ДТП с микроавтобусом в Крыму – число жертв возросло - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Смертельное ДТП с микроавтобусом в Крыму – число жертв возросло
Смертельное ДТП с микроавтобусом в Крыму – число жертв возросло - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Смертельное ДТП с микроавтобусом в Крыму – число жертв возросло
Число погибших в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Крыму, произошедшим накануне, возросло до трех, 11 человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Об... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T14:07
2026-06-22T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Крыму, произошедшим накануне, возросло до трех, 11 человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости Крым в Минздраве РК.Авария произошла 21 июня в районе села Открытое. BMW при обгоне выехала на "встречку" и врезалась в спринтер, в котором находились 18 человек. Ранее сообщалось о двух погибших.В Минздраве добавили, что четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, семеро госпитализированы. Состояние одного из госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое.По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова ход проверки обстоятельств ДТП в Первомайском районе взят на контроль в республиканской прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросло число ДТП с участием детейВ Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро
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новости крыма, первомайский район, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, минздрав крыма
Смертельное ДТП с микроавтобусом в Крыму – число жертв возросло

В Крыму в смертельном ДТП с микроавтобусом погибли три человека – Минздрав РК

14:07 22.06.2026
 
© Прокуратура КрымаДТП в Первомайском районе Крыма
ДТП в Первомайском районе Крыма
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Крыму, произошедшим накануне, возросло до трех, 11 человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости Крым в Минздраве РК.
Авария произошла 21 июня в районе села Открытое. BMW при обгоне выехала на "встречку" и врезалась в спринтер, в котором находились 18 человек. Ранее сообщалось о двух погибших.

"В результате в ДТП погибли три человека, еще 11 получили травмы различной степени тяжести", – сообщили РИА Новости Крым в ведомстве.

© Прокуратура КрымаДТП в Первомайском районе Крыма
ДТП в Первомайском районе Крыма
© Прокуратура Крыма
ДТП в Первомайском районе Крыма
В Минздраве добавили, что четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, семеро госпитализированы. Состояние одного из госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое.
По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова ход проверки обстоятельств ДТП в Первомайском районе взят на контроль в республиканской прокуратуре.
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Новости КрымаПервомайский районПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПМинздрав Крыма
 
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