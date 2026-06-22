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Смены в "Артеке" отменили - детей вывозят к местам проживания

Смены в "Артеке" отменили - детей вывозят к местам проживания - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Смены в "Артеке" отменили - детей вывозят к местам проживания

В связи с временной приостановкой детского отдыха в Республике Крым организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек" к местам постоянного проживания. Об этом... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T12:50

2026-06-22T12:50

2026-06-22T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В связи с временной приостановкой детского отдыха в Республике Крым организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек" к местам постоянного проживания. Об этом сообщили в Минопросвещения РФ.Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года. В ведомстве также заверили, что ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, находится на постоянном контроле. Для решения вопросов создан оперативный штаб. Родителям информацию передают в индивидуальном порядке. Им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", крым, новости крыма, срочные новости крыма, детский отдых, минпросвещения рф, безопасность республики крым и севастополя