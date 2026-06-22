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Смены в "Артеке" отменили - детей вывозят к местам проживания - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Смены в "Артеке" отменили - детей вывозят к местам проживания
Смены в "Артеке" отменили - детей вывозят к местам проживания - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Смены в "Артеке" отменили - детей вывозят к местам проживания
В связи с временной приостановкой детского отдыха в Республике Крым организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек" к местам постоянного проживания. Об этом... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T12:50
2026-06-22T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В связи с временной приостановкой детского отдыха в Республике Крым организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек" к местам постоянного проживания. Об этом сообщили в Минопросвещения РФ.Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года. В ведомстве также заверили, что ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, находится на постоянном контроле. Для решения вопросов создан оперативный штаб. Родителям информацию передают в индивидуальном порядке. Им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мдц "артек", крым, новости крыма, срочные новости крыма, детский отдых, минпросвещения рф, безопасность республики крым и севастополя
Смены в "Артеке" отменили - детей вывозят к местам проживания

Детей из "Артека" вывозят к местам проживания - Минпросвещения

12:50 22.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В связи с временной приостановкой детского отдыха в Республике Крым организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек" к местам постоянного проживания. Об этом сообщили в Минопросвещения РФ.
Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.

"В настоящее время организован плановый вывоз детей из "Артека" к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения", - проинформировали в Минпросвещения.

В ведомстве также заверили, что ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, находится на постоянном контроле. Для решения вопросов создан оперативный штаб.
Родителям информацию передают в индивидуальном порядке. Им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России.
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МДЦ "Артек"КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаДетский отдыхМинпросвещения РФБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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