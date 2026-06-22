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Сколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму с помощью государства
Сколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму с помощью государства - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Сколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму с помощью государства
Более 230 ветеранов СВО прошли обучение по программе "Свое дело", разработанной при участии фонда "Защитники Отечества", и уже стали индивидуальными... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T08:38
2026-06-22T08:38
2026-06-22T08:38
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В Крыму сотни ветеранов СВО прошли обучение по программе "Свое дело"
В Крыму сотни ветеранов СВО прошли обучение по программе "Свое дело"
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Более 230 ветеранов СВО прошли обучение по программе "Свое дело", разработанной при участии фонда "Защитники Отечества", и уже стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель крымского регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.По словам Трегуба, многие военнослужащие, возвращаясь из зоны СВО в мирную жизнь, продолжают работать на своих прежних рабочих местах, которые для них были сохранены в соответствии с законом.Из этого числа около 60 человек уже зарегистрировались либо индивидуальным предпринимателем, либо стали самозанятыми, уточнил собеседник.А направления в бизнесе выбирают самые разные: кто-то идет в сельское хозяйство, кто-то в охранный бизнес, кто-то в сферу образования, перечислил Трегуб. Есть ребята, которые хотят свою жизнь дальше продолжать в обучении молодежи, отметил гость эфира.Трегуб подчеркнул, что программы поддержки фонд "Защитники Отечества" разрабатывает и курирует в сотрудничестве с соответствующими профильными министерствами. "И направлений очень много", – подытожил глава крымского отделения госфонда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Списать долги участникам СВО – Путин подписал новый законВ Крыму семьи пропавших без вести бойцов могут пройти реабилитациюБойцы СВО из новых регионов посещают святыни Крыма и Севастополя
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ветераны сво, фонд "защитники отечества", господдержка, крым
Сколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму с помощью государства
Сотни ветеранов СВО открыли бизнес в Крыму по программе фонда "Защитники Отечества"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым.
Более 230 ветеранов СВО прошли обучение по программе "Свое дело", разработанной при участии фонда "Защитники Отечества", и уже стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал руководитель крымского регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
По словам Трегуба, многие военнослужащие, возвращаясь из зоны СВО в мирную жизнь, продолжают работать на своих прежних рабочих местах, которые для них были сохранены в соответствии с законом.
"Нами совместно с Фондом поддержки предпринимателей разработана программа "Свое дело". И мы уже отучили пять потоков. Более 230 человек прошли обучение из общего количества вернувшихся ребят, которые занимаются индивидуальным предпринимательством, и это довольно-таки хороший показатель", – рассказал спикер.
Из этого числа около 60 человек уже зарегистрировались либо индивидуальным предпринимателем, либо стали самозанятыми, уточнил собеседник.
А направления в бизнесе выбирают самые разные: кто-то идет в сельское хозяйство, кто-то в охранный бизнес, кто-то в сферу образования, перечислил Трегуб. Есть ребята, которые хотят свою жизнь дальше продолжать в обучении молодежи, отметил гость эфира.
Трегуб подчеркнул, что программы поддержки фонд "Защитники Отечества" разрабатывает и курирует в сотрудничестве с соответствующими профильными министерствами. "И направлений очень много", – подытожил глава крымского отделения госфонда.
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