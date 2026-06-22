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Сколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму с помощью государства

Сколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму с помощью государства - РИА Новости Крым, 22.06.2026

Сколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму с помощью государства

Более 230 ветеранов СВО прошли обучение по программе "Свое дело", разработанной при участии фонда "Защитники Отечества", и уже стали индивидуальными... РИА Новости Крым, 22.06.2026

2026-06-22T08:38

2026-06-22T08:38

2026-06-22T08:38

ветераны сво

фонд "защитники отечества"

господдержка

крым

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В Крыму сотни ветеранов СВО прошли обучение по программе "Свое дело" В Крыму сотни ветеранов СВО прошли обучение по программе "Свое дело" audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Более 230 ветеранов СВО прошли обучение по программе "Свое дело", разработанной при участии фонда "Защитники Отечества", и уже стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель крымского регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.По словам Трегуба, многие военнослужащие, возвращаясь из зоны СВО в мирную жизнь, продолжают работать на своих прежних рабочих местах, которые для них были сохранены в соответствии с законом.Из этого числа около 60 человек уже зарегистрировались либо индивидуальным предпринимателем, либо стали самозанятыми, уточнил собеседник.А направления в бизнесе выбирают самые разные: кто-то идет в сельское хозяйство, кто-то в охранный бизнес, кто-то в сферу образования, перечислил Трегуб. Есть ребята, которые хотят свою жизнь дальше продолжать в обучении молодежи, отметил гость эфира.Трегуб подчеркнул, что программы поддержки фонд "Защитники Отечества" разрабатывает и курирует в сотрудничестве с соответствующими профильными министерствами. "И направлений очень много", – подытожил глава крымского отделения госфонда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Списать долги участникам СВО – Путин подписал новый законВ Крыму семьи пропавших без вести бойцов могут пройти реабилитациюБойцы СВО из новых регионов посещают святыни Крыма и Севастополя

https://crimea.ria.ru/20251009/spetsproekt-ria-novosti-krym-o-boytsakh-predstavili-na-forume-v-simferopole-1150073948.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, фонд "защитники отечества", господдержка, крым