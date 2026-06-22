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Российские бойцы разрушают вражескую логистику в ДНР - РИА Новости Крым, 22.06.2026
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Российские бойцы разрушают вражескую логистику в ДНР
Российские бойцы разрушают вражескую логистику в ДНР - РИА Новости Крым, 22.06.2026
Российские бойцы разрушают вражескую логистику в ДНР
Удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда идет снабжение гарнизона ВСУ в... РИА Новости Крым, 22.06.2026
2026-06-22T19:10
2026-06-22T19:10
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда идет снабжение гарнизона ВСУ в Константиновке. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.Российские военные для ударов по транспорту и живой силе противника используют не только FPV-дроны на радиоуправлении, но и управляемые по оптиковолоконному каналу. Такие беспилотники имеют более четкое изображение, также они не испытывают помех от средств РЭБ, уточнили в ведомстве.Ранее подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области.Также военные беспилотных систем (БпС) 18-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Калашников" разработал уникальный комплекс-носитель дроновБолее 300 беспилотников сбиты над Крымом и еще рядом регионов РоссииКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, видео
Российские бойцы разрушают вражескую логистику в ДНР

Российские бойцы подорвали логистику ВСУ в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки ДНР

19:10 22.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда идет снабжение гарнизона ВСУ в Константиновке. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
"Операторы подразделений беспилотных систем (БпС) "Южной" группировки войск разрушают логистику вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике. <...> Удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда, в том числе, ведется снабжение украинского гарнизона в Константиновке", – сказано в сообщении.
Российские военные для ударов по транспорту и живой силе противника используют не только FPV-дроны на радиоуправлении, но и управляемые по оптиковолоконному каналу. Такие беспилотники имеют более четкое изображение, также они не испытывают помех от средств РЭБ, уточнили в ведомстве.
Ранее подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Также военные беспилотных систем (БпС) 18-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
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